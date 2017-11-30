16:21
+4
USD 69.74
EUR 82.80
RUB 1.20
Экономика

В Кыргызстане впервые выпустили 10-летние государственные облигации

В Кыргызстане впервые выпустили 10-летние государственные казначейские облигации (ГКО). Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Отмечается, что первый аукцион по продаже ГКО состоялся в середине ноября. Всего разместили ценных бумаг на 300 миллионов сомов. По итогам аукциона спрос на новый вид облигаций составил 586,52 миллиона сомов. Средневзвешенная доходность размещенных ГКО зафиксирована на уровне 18,49 процента годовых.

ГКО выпущены стоимостью одного купона в 100 сомов, процентной ставкой в 12 процентов годовых и частотой купонных платежей в каждые полгода. Погашение долга по ГКО установлено в виде единовременного платежа в конце срока обращения.

«10-летние ГКО явились самыми длинными по срокам обращения государственными ценными бумагами в Кыргызстане с 1993 года. В будущем планируется выпускать их регулярно. Эмиссия 10-летних ГКО производилась в рамках исполнения среднесрочной стратегии управления государственным долгом КР на 2016-2018 годы. По ней правительство будет увеличивать удельный вес долгосрочных государственных ценных бумаг», — отметили в Минфине.
Ссылка:
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
На выплату зарплат с начала года потрачено 28,4 миллиарда сомов
Бюджет Кыргызстана-2018. Все, что нужно о нем знать
Почти 2 миллиарда сомов налогов недобрали в Кыргызстане
Из-за роста курса доллара могут увеличиться расходы бюджета Кыргызстана
В 2018 году дефицит бюджета Кыргызстана составит 3,8 процента ВВП
В бюджет от выпуска ценных бумаг поступило почти 12 миллиардов сомов
Госдолг Кыргызстана за месяц вырос еще на $12,16 миллиона
С начала года дефицит бюджета Кыргызстана составил 8,6 миллиарда сомов
У таможни и Минфина разные данные о доходах за 2016 год
С начала года от ценных бумаг поступило в бюджет более 11,2 миллиарда сомов
Популярные новости
Казахстан надеется, что приграничные вопросы будут решаться не&nbsp;с&nbsp;помощью воды Казахстан надеется, что приграничные вопросы будут решаться не с помощью воды
Сапару Исакову рассказали о&nbsp;повышении цен на&nbsp;продукты и&nbsp;ГСМ Сапару Исакову рассказали о повышении цен на продукты и ГСМ
В&nbsp;парламенте Армении рассматривают выход из&nbsp;ЕАЭС В парламенте Армении рассматривают выход из ЕАЭС
У&nbsp;депутата Жогорку Кенеша нашлась еще одна компания по&nbsp;добыче угля У депутата Жогорку Кенеша нашлась еще одна компания по добыче угля
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: выгодный и&nbsp;быстрый Интернет! «День — Ночь» от MegaCom: выгодный и быстрый Интернет!
&laquo;Посоветуйте недорогой смартфон&raquo;. Ответ O!Store «Посоветуйте недорогой смартфон». Ответ O!Store