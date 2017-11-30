В Кыргызстане впервые выпустили 10-летние государственные облигации

В Кыргызстане впервые выпустили 10-летние государственные казначейские облигации (ГКО). Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Отмечается, что первый аукцион по продаже ГКО состоялся в середине ноября. Всего разместили ценных бумаг на 300 миллионов сомов. По итогам аукциона спрос на новый вид облигаций составил 586,52 миллиона сомов. Средневзвешенная доходность размещенных ГКО зафиксирована на уровне 18,49 процента годовых.

ГКО выпущены стоимостью одного купона в 100 сомов, процентной ставкой в 12 процентов годовых и частотой купонных платежей в каждые полгода. Погашение долга по ГКО установлено в виде единовременного платежа в конце срока обращения.

«10-летние ГКО явились самыми длинными по срокам обращения государственными ценными бумагами в Кыргызстане с 1993 года. В будущем планируется выпускать их регулярно. Эмиссия 10-летних ГКО производилась в рамках исполнения среднесрочной стратегии управления государственным долгом КР на 2016-2018 годы. По ней правительство будет увеличивать удельный вес долгосрочных государственных ценных бумаг», — отметили в Минфине.