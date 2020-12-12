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Экономика

В Кыргызстане запретили проверки предпринимателей правоохранительными органами

Правительство Кыргызстана запретило проверки субъектов предпринимательства, проводимые правоохранительными органами. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Запрет не распространяется на проверки в рамках уголовного и гражданского судопроизводства, по заявлениям физических и юридических лиц, Таможенной службой в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем, по вопросам, связанным с предотвращением распространения COVID-19.

Постановление вступит в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

«Решение принято в целях создания благоприятных условий для предпринимателей, обеспечения их правовой защиты, устранения необоснованного и излишнего вмешательства отдельных правоохранительных органов и в связи с распространением COVID-19», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/176502/
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