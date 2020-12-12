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Экономика

На программу «Финансирование сельского хозяйства — 9» нужно 1,2 миллиарда сомов

Реализация проекта «Финансирование сельского хозяйства — 9» (ФСХ) повлечет выделение дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета в 1 миллиард 250 миллионов сомов. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

Ведомство вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства о программе ФСХ-9. Им предлагается выдавать льготные кредиты фермерам по нескольким направлениям.

Конечная процентная ставка для заемщиков устанавливается в размере:

  • «ФСХ-Фермер» — 10 процентов;
  • «ФСХ-Кластер» и для предприятий, занимающихся переработкой зерна и продовольственной пшеницы — 8 процентов;
  • для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности — 6 процентов;
  • «ФСХ-Капельное орошение» сельхозтоваропроизводителям, желающим внедрить системы капельного орошения, — 4 процента;
  • «ФСХ-Тепличное хозяйство» сельхозтоваропроизводителям, желающим заниматься тепличным хозяйством, — 4 процента;
  • «ФСХ-Интенсивное садоводство» сельхозтоваропроизводителям, желающим заниматься интенсивным садоводством, — 4 процента;
  • «ФСХ-Органическое сельскохозяйственное производство» сельхозтоваропроизводителям, желающим заниматься органическим сельскохозяйственным производством, — 4 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/176492/
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