Введение запрета на вывоз отдельных видов животных и сельскохозяйственных товаров предлагают перенести на январь 2021 года. Проект постановления правительства вынесло на общественное обсуждение Министерство сельского хозяйства, пищевой промыленности и мелиорации.

В ведомстве отметили, что к ним обратились представители Ассоциации развития агропромышленного комплекса и группы фермеров-кукурузоводов. Они просили снять запрет на вывоз кукурузы. Потребность республики в семенах и зерне на корм животным обеспечена. Есть возможность экспортировать 300-400 тысяч тонн кукурузы в другие страны.

У фермеров уже заключены контракты с представителями зарубежных компаний по поставке зерна кукурузы, произведена предоплата. Если запрет не снимут, кыргызские предприниматели нарушат нормы контракта и потерпят колоссальные убытки. С аналогичным заявлением в Минсельхоз обратились фермеры, занимающиеся экспортом животных и риса. Они представили контракты на поставку живого крупного и мелкого рогатого скота в Узбекистан со 100-процентной предоплатой.

Сложности возникли у ОАО «Каинды-Кант». Завод заключил контракт на поставку сахара в РУз. Для исполнения договоренностей заказаны вагоны. С 15 по 20 ноября 2020-го загружены 12 вагонов, которые до сих пор находятся на территории компании. Заводу начисляют штрафы за простой вагонов.

«Учитывая обеспокоенность фермеров-кукурузоводов, проектом предлагается исключить кукурузу из перечня товаров, на которых распространяется запрет на вывоз. Для поддержки отечественных товаропроизводителей сельскохозяйственных товаров проектом предлагается срок введения запрета на экспорт из Кыргызстана установить с 1 января 2021 года», — добавили в Минсельхозе.