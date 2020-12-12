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Экономика

Главы стран ЕАЭС утвердили направления евразийской интеграции до 2025 года

Главы государств Евразийского экономического союза утвердили Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Решение приняли накануне на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Совету Евразийской экономической комиссии поручили утвердить в первом квартале 2021-го план мероприятий по реализации стратегических направлений, правительствам и ЕЭК — обеспечить реализацию документа. Перечень мер и механизмов (около 330 позиций) фактически является дорожной картой дальнейшего развития интеграции. Его выполнение предусматривает разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение 25 изменений и дополнений в Договор о союзе и национальные законодательства стран объединения.

«В документе определены механизмы сотрудничества в новых, не предусмотренных договором о ЕАЭС, сферах: образование, туризм, спорт и здравоохранение. Предусматривается развитие экономического сотрудничества с третьими государствами, а также с интеграционными объединениями», — рассказали в ЕЭК.

В мае 2020 года главы государств Евразийского экономического союза в целом одобрили проект стратегии-2025 и поручили Евразийской экономической комиссии его доработать. После представили для рассмотрения еще 36 предложений.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/176477/
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