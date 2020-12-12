В течение декабря ГСМ подорожают на 1,5-2 процента

В течение декабря на рынке ГСМ цены могут повыситься на 1,5-2 процента. Об этом сообщает Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана.

По ее данным, нефтетрейдеры, несмотря на постепенное повышение оптово-отпускных цен на ГСМ, за счет имеющихся запасов в течение последних месяцев удерживали стоимость без изменений. Но на российском рынке нефтепродуктов наблюдается повышение цен на ГСМ. Это в итоге и приведет к их удорожанию на рынке страны.

«Компании-нефтетрейдеры намерены продолжить политику сглаживания роста цен и недопущения резких изменений», — заверили в АНК.