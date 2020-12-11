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Экономика

Бизнес-омбудсмен помог предпринимателю получить деньги с госпредприятия

Бизнес-омбудсмен оказал содействие предпринимателю в получении оплаты за оказанные услуги на сумму более 9 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе защитника предпринимателей.

Бизнесмен оказал госпредприятию услуги по проведению вскрышных работ с помощью экскаваторной техники. Но выплаты за работу были отсрочены. Предприниматель подал жалобу бизнес-омбудсмену на «Кыргызкомур» с просьбой о содействии в решении вопроса. По итогам рассмотрения жалобы, обращения сотрудников института бизнес-омбудсмена в государственное предприятие и проведения переговоров предприниматель получил оплату за оказанные услуги в размере свыше 9,5 миллиона сомов.

«Бизнес-омбудсмен благодарит руководство ГП «Кыргызкомур» за готовность к сотрудничеству и конструктивный подход в защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/176383/
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