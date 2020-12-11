Главы стран ЕАЭС сегодня соберутся на саммит. В повестке 28 вопросов

Сегодня в формате видеоконференции состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

В повестке дня 28 вопросов. Главам государств Евразийского экономического союза представят доработанный проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В мае совет одобрил документ в целом, после чего он был доработан с учетом предложений сторон.

На заседании планируется предоставить Узбекистану и Кубе статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.

В повестке также рассмотрение таких вопросов, как основные направления международной деятельности союза на 2021-й, реализация статьи 1.3 временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, переход ко второму этапу формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза, план мероприятий (дорожная карта) по гармонизации законодательства стран союза в нефтяной сфере и другие.

«Планируется, что главы государств подпишут соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза, протокол о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года и ряд других», — подчеркнули в ЕЭК.