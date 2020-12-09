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Экономика

Кыргызстан и Узбекистан до 25 декабря рассмотрят совместные инвестпроекты

До 25 декабря 2020 года рассмотрят комплекс вопросов по реализации совместных инвестиционных проектов Кыргызстана и Узбекистана. Об этом договорились на встрече и. о. премьер-министра КР Артем Новиков и заместитель пемьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков.

В ближайшие две недели также обсудят проекты промышленной кооперации с определением конкретных мероприятий, направлений и условий совместного взаимодействия. Кроме того, стороны обсудили весь спектр торгово-экономического сотрудничества двух стран.

«Рассмотрены вопросы развития транспортной отрасли, включая международные перевозки, для расширения географии экспорта стран и их выхода на новые рынки. Стороны обсудили развитие совместной торгово-логистической и оптово-распределительной инфраструктуры. В рамках ранее подписанного соглашения о финансовом сотрудничестве решено создать Кыргызско-Узбекский инвестиционный фонд с уставным капиталом в $50 миллионов и рабочую группу по взаимодействию в таможенной сфере. Достигнута договоренность о подписании дорожной карты по расширению и углублению двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/176026/
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