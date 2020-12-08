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Экономика

Списание процентов по кредитам. В Минфине объяснили, кто и почему получит помощь

В Министерстве финансов рассказали подробности принятого правительством решения о списании процентов и наценок по кредитам.

В ведомстве напомнили, что получить освобождение на три месяца могут заемщики, которые взяли кредит до 1 октября 2020 года на сумму до 100 тысяч сомов. Если у человека несколько займов, то за него государство заплатит проценты/наценки только по одному, выбрать который заемщик может сам.

«Получателями кредитных средств свыше 100 тысяч сомов являются субъекты, занимающиеся предпринимательством. Для восстановления и обеспечения их экономической деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции кабмин реализует программу «Финансирование субъектов предпринимательства». А получателями кредитов до 100 тысяч сомов в основном являются граждане, не имеющие постоянного дохода или семейный доход которых формируется только за счет заработной платы», — объяснили градацию в Минфине.

При этом ведомство напоминает, что после принятия постановления с представителями Национального банка, коммерческих банков, микрофинансовых и микрокредитных организаций, а также кредитных союзов выработан алгоритм взаимодействия для исполнения документа.

Освобождению от процентов и наценок подлежат более 673 тысяч займов. Для этого потребуется 1 миллиард 253,2 миллиона сомов.

Между Министерством финансов и 248 финансово-кредитными организациями в течение декабря этого года будут заключены соглашения о субсидировании начисляемых процентов/наценок. На основании этих документов банкам будут субсидировать средства в 2021-м.

«Согласно алгоритму действий, взносы по процентам/наценкам заемщики не будут выплачивать финансово-кредитным организациям в течение трех месяцев начиная с декабря 2020 года», — заключили в Минфине.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/175958/
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