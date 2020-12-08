17:52
USD 84.80
EUR 102.86
RUB 1.16
Экономика

В ближайшие два года в ЕАЭС устранят 12 изъятий и ограничений

К концу 2022 года в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) должны устранить 12 изъятий и ограничений. Об этом журналистам сообщила помощник председателя Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

По ее словам, межправительственный совет утвердил перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Сейчас в списке содержится 12 позиций, в том числе 11 ограничений и одно изъятие.

«Комиссии поручено до 1 марта 2021-го подготовить окончательный проект дорожной карты по их устранению, а также внести предложения по дополнению перечня актуальными вопросами», — подчеркнула Ия Малкина.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/175845/
просмотров: 2035
Версия для печати
Материалы по теме
В ЕАЭС собираются бороться с контрафактом в интернете
Одобрены стратегические направления евразийской интеграции до 2025 года
В ЕАЭС поддержат кожевенно-обувную промышленность стран союза
ЕЭК приняла новые версии структур таможенных документов
Утверждено руководство по изучению безопасности лекарств в ЕАЭС
Сергей Глазьев предложил сформировать евразийскую валютно-финансовую систему
ЕАЭС введет антидемпинговую пошлину на алюминиевую ленту из Азербайджана и Китая
В ЕАЭС создадут оператора электронной торговли
В ЕАЭС введут маркировку молока, кефира, йогурта и других молочных продуктов
В России ограничат ввоз автомобилей из Армении и Кыргызстана
Популярные новости
Передумали. Срок введения запрета на&nbsp;вывоз скота&nbsp;&mdash; с&nbsp;1&nbsp;января 2021 года Передумали. Срок введения запрета на вывоз скота — с 1 января 2021 года
В&nbsp;Кыргызстане запретили проверки предпринимателей правоохранительными органами В Кыргызстане запретили проверки предпринимателей правоохранительными органами
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;12&nbsp;декабря. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 12 декабря. Сколько денег семья тратит на еду
С&nbsp;начала года бензин подешевел на&nbsp;6,6&nbsp;сома, дизель&nbsp;&mdash; на&nbsp;9,9 сома С начала года бензин подешевел на 6,6 сома, дизель — на 9,9 сома
Бизнес
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
14 декабря, понедельник
17:42
Изнасилование 13-летней девочки. Депутат пожаловалась в Генпрокуратуру Изнасилование 13-летней девочки. Депутат пожаловалась в...
17:36
В «Белом доме» подтвердили, что шурин Матраимова работал у Таланта Мамытова
17:26
Закон о манипулировании информацией. Комментарий пресс-службы президента
17:01
На Иссык-Куле раскрыли 25 фактов кражи скота. Подозреваемых задержали
16:40
Не перепутают. В ЦИК объяснили, чем будут отличаться бюллетени для голосования