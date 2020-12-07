Декларации чиновников опубликуют только к концу 2021 года

Декларации о доходах и расходах чиновников будут опубликованы только в 2021 году. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Государственной налоговой службе.

Отмечается, что в этом году из-за введенного карантина срок предоставления Единой налоговой декларации (ЕНД) за 2019 год продлен до апреля 2021-го. Это правило касается всех физических лиц, в том числе государственных и муниципальных служащих.

«Даже те, кто сдал декларации до апреля 2020 года, могут внести изменения до апреля 2021-го и уточнения до 30 июня 2021 года. Получается, что в следующем году граждане буду сдавать сразу две декларации — за 2019 и 2020 годы. С 1 июля 2021-го ГНС начнет проверку и анализ деклараций. В этом году мы этим не занимались из-за продления сроков предоставления деклараций. В следующем году мы опубликуем декларации сразу за два года — 2019 и 2020», — прокомментировали ситуацию в налоговой.