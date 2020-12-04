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Экономика

Евгений Винокуров: В Кыргызстане адекватная политика по госдолгу

«В Кыргызстане сейчас есть серьезное недовольство по поводу уровня долга. Но мы, как эксперты, склонны считать, что правительство в целом ведет правильную и адекватную политику», — заявил журналистам главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров на полях Первого евразийского конгресса.

По его словам, госдолг КР вырос в 2020 году и немного увеличится в 2021-м. Но потом он будет сокращаться.

«Долг устойчив, льготен и комфортен. Кыргызстан не выходил на рынок коммерческого кредитования. Весь его долг льготный, под низкий процент и на долгий срок. Долговая позиция страны не вызывает у нас серьезных опасений, несмотря на то, что цифра серьезная. Надо смотреть не на цифру, а на то, что «зашито» внутри», — подчеркнул Евгений Винокуров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/175628/
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