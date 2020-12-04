17:52
USD 84.80
EUR 102.86
RUB 1.16
Экономика

Кредит $100 миллионов от ЕФСР. Решение о необходимости получения скоро примут

«В ближайшее время закроем вопрос о необходимости выделения $100 миллионов Кыргызстану», — заявил журналистам исполнительный директор проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития Андрей Широков.

Читайте по теме
Глава МИД России о том, когда возобновят финансирование Кыргызстану

Он напомнил, что проект готовился с начала пандемии. Были консультации о выделении средств на поддержку бюджета. ЕФСР планировал поддержать программу по реформированию системы госуправления. Позже ее пришлось отложить.

«Мы вместе с другими донорами прорабатывали вопросы по антикризисной поддержке. Весной мы провели предварительные расчеты по разрыву бюджета и вышли к сумме в $100 миллионов. Этот вопрос был утвержден, заключено соглашение, шли внутригосударственные процедуры. Но последние события в республике несколько сместили график. Сейчас вновь созданное правительство приступило к вопросу о рассмотрении поправок в бюджет. На сегодня мы заканчиваем консультации с правительством и госорганами по поводу оценок финансового разрыва, которые у правительства к концу года формируются. Известны уже первые оценки. В ближайшее время вопрос о необходимости выделения средств мы закроем», — прокомментировал Андрей Широков.

«Остается только вопрос, связанный с политической стабильностью, политическим фоном, который сейчас в Кыргызстане серьезным образом меняется. Но этот вопрос не относится к нам, как к управляющему средствами ЕФСР. Это вопрос к акционерам. В ближайшее время мы получим от них по нему вводные данные», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/175569/
просмотров: 3487
Версия для печати
Материалы по теме
Списание процентов по кредитам. В Минфине объяснили, кто и почему получит помощь
На одном из кыргызстанских порталов продают фальшивые справки о доходах
Части кыргызстанцев спишут проценты по кредитам за три месяца. Решение принято
Цифра дня. 1 миллион кредитов насчитывает кредитный портфель КР
Погашение долгов кыргызстанцев. Спишут не кредиты, а проценты по ним
Государство погасит 671 тысячу кредитов на 1,2 миллиарда сомов (обновлено)
Более миллиарда сомов обещает Садыр Жапаров на поддержку тех, кто брал кредиты
Анвар Абдраев: Обещания кредитной амнистии — это популизм отдельных групп
Пятый митинг проходит в Бишкеке. Участники требуют провести кредитную амнистию
Цифра дня. 153,4 миллиарда сомов составляет кредитный портфель банков КР
Популярные новости
Передумали. Срок введения запрета на&nbsp;вывоз скота&nbsp;&mdash; с&nbsp;1&nbsp;января 2021 года Передумали. Срок введения запрета на вывоз скота — с 1 января 2021 года
В&nbsp;Кыргызстане запретили проверки предпринимателей правоохранительными органами В Кыргызстане запретили проверки предпринимателей правоохранительными органами
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;12&nbsp;декабря. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 12 декабря. Сколько денег семья тратит на еду
С&nbsp;начала года бензин подешевел на&nbsp;6,6&nbsp;сома, дизель&nbsp;&mdash; на&nbsp;9,9 сома С начала года бензин подешевел на 6,6 сома, дизель — на 9,9 сома
Бизнес
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
14 декабря, понедельник
17:42
Изнасилование 13-летней девочки. Депутат пожаловалась в Генпрокуратуру Изнасилование 13-летней девочки. Депутат пожаловалась в...
17:36
В «Белом доме» подтвердили, что шурин Матраимова работал у Таланта Мамытова
17:26
Закон о манипулировании информацией. Комментарий пресс-службы президента
17:01
На Иссык-Куле раскрыли 25 фактов кражи скота. Подозреваемых задержали
16:40
Не перепутают. В ЦИК объяснили, чем будут отличаться бюллетени для голосования