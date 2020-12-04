По Кыргызстану на сегодня прорабатываются два проекта — по Кыргызской железной дороге и аэропорту «Манас». Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя правления Евразийского банка развития Амангельды Исенов на полях Первого евразийского конгресса.

По его словам, количество предлагаемых проектов по Кыргызстану не столь большое, чтобы ими хвастаться. Есть еще и энергетические проекты. Но по ним пока нет более четких фактов, хотя это насущный и отраслевой вопрос для Кыргызстана. Есть вероятность, что будет рассматриваться вопрос финансирования энергопроектов со стороны Евразийского фонда стабилизации и развития.

«Мы прорабатываем совместно с нашими контрагентами вопрос по инфраструктуре аэропорта «Манас» и Кыргызским железным дорогам. Проекты нуждаются в наличии стратегического партнера. Суммы не могу назвать, так как нет финальной проектной документации. По железной дороге речь идет о модернизации, но этот проект сложный и капиталоемкий. По аэропорту «Манас» я пока не вправе ответить по условиям проекта», — отметил Амангельды Исенов.