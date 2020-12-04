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Экономика

В Москве проходит Первый Евразийский конгресс

Сегодня Евразийский банк развития (ЕАБР) в Москве проводит Первый Евразийский конгресс.

В программе конгресса запланировано нескольких панельных дискуссий по различным вопросам евразийской экономической интеграции. Центральной станет сессия, посвященная реализации сквозных интеграционных проектов, неразрывно связывающих страны ЕАБР: Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан.

«Цель Конгресса — поиск и обсуждение практических решений в области евразийской экономической интеграции. Экономическая интеграция успешна тогда, когда ее положительный эффект чувствуют все участники процесса, выигрывает бизнес, повышается благосостояние граждан», — считает председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

24.kg является информационным партнером мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/175544/
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