Между выборами и пандемией. Почему укрепляется доллар?

Третий месяц подряд валютный рынок Кыргызстана «штормит». Доллар бьет все возможные и невозможные рекорды. Но винить в происходящем исключительно властей не стоит. Похожая ситуация не только у нас, но и у соседей.

Национальный банк видит большую долю психологических факторов в сложившейся ситуации.

«Национальный банк внимательно отслеживает ситуацию на валютном рынке. Более того, Национальный банк активно участвует на рынке с предложением иностранной валюты как в безналичной, так и в наличной форме, чтобы сохранить финансовую стабильность. Все заявки, которые поступают от коммерческих банков на покупку иностранной валюты, Национальный банк полностью покрывает. Дефицита иностранной валюты нет», — отмечают в НБ КР.

Но надо понимать, что обменный курс изменяется как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Вспомните первую половину этого года, когда курс, достигнув отметки в 85 сомов за доллар США, уже к июню снизился до 74-75 сомов.

Давление на валюты растет

За последние три месяца доллар в Кыргызстане подорожал на 6,5 сома. Если на начало сентября его можно было купить за 78,4 сома, то в последние две недели он стоит 84,9 сома. Причем такая же ситуация складывается у наших соседей и в других развивающихся странах. Например, российский рубль с начала года подешевел на 22 процента, белорусский — на 23 процента, украинская гривна — на 20 процентов, а турецкая лира и аргентинский песо — на более чем 30 процентов.

«Давление на курсы валют стран — участниц банка усилилось в конце октября — начале ноября 2020 года. Рост случаев заражения COVID-19 в мире и ужесточение ограничительных мер в европейских странах повысили неопределенность перспектив восстановления глобальной экономической активности, что выразилось в снижении спроса на активы развивающихся рынков», — отметили специалисты Евразийского банка развития.

Согласно оценкам Евразийского банка развития (ЕАБР), на сегодня большинство национальных валют государств — членов банка недооценены по отношению к доллару США и евро.

Причем пространство для укрепления валют в этом году ограничено из-за повышенных рисков, в том числе геополитических. Потенциал сохраняется у российского рубля и казахстанского тенге.

Импорт, коронавирус и беспорядки

В Кыргызстане с 1993 года действует режим плавающего обменного курса. Это значит, что стоимость иностранной валюты определяется рынком на основе баланса спроса и предложения.

А еще такой режим предусматривает, что Национальный банк не дает прогнозы по обменному курсу.

Нынешнее подорожание «американца» эксперты объясняют тем, что в ноябре 2020 года на внутреннем валютном рынке наблюдался дисбаланс между спросом и предложением иностранной валюты. Это отразилось на обменном курсе. Проблемы возникли на фоне волатильности на международных финансовых рынках, ввода повторных ограничений из-за пандемии COVID-19 в ряде стран. Укрепление американской валюты по отношению к сому связано также с традиционно повышенным спросом на нее в конце года. Именно сейчас предприниматели платят по экспортно-импортным контрактам.

В итоге на внутреннем рынке создается панический спрос на доллар США, что по законам рынка ведет к росту курса.

В Нацбанке также отмечают, что высокая импортозависимость и глубокая интегрированность экономики Кыргызстана в региональные торгово-экономические отношения делает ее внутренний валютный рынок достаточно уязвимым к внешним шокам. Распространение в мире пандемии коронавирусной инфекции и резкое снижение мировых цен на нефть, а вместе с этим конъюнктурные колебания на мировых финансовых рынках, обусловили ухудшение экономической ситуации. В том числе эти события вызвали давление на внутренний валютный рынок и ускорение инфляционных процессов в 2020 году.

Прекратить валютные скачки удалось благодаря постоянным интервенциям Национального банка. В ноябре Нацбанк провел 11 интервенций, продав $84 миллиона 750 тысяч. В результате курс сома по отношению к доллару перестал так резко расти. Ситуация на валютном рынке стабилизировалась.

«Мы используем имеющиеся инструменты и прилагаем все усилия, чтобы сом не упал. Механизмы определения курса очень сложны, связаны с внутренним состоянием экономики, также ситуация на мировых рынках имеет отношение. В нынешней ситуации есть еще и психологический фактор. Чтобы его снизить на валютном рынке и не дать сому слишком пасть, мы проводим интервенции», — подчеркнул председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

Национальный банк внес корректировки в проводимую денежно-кредитную политику.

24 февраля 2020 года Нацбанк повысил свою учетную ставку с 4,25 до 5 процентов. После этого из-за карантина, учитывая также прогнозы по инфляции, решено сохранить учетную ставку на прежнем уровне. Это сделали для поддержания мер по стимулированию реального сектора экономики.

«Национальный банк на регулярной основе проводит анализ ситуации с ликвидностью в банковском секторе. Для ее регулирования мы проводим как стерилизационные операции, так и операции по предоставлению коммерческим банкам денежных средств в национальной и в иностранной валюте.

Мы тщательно следим за ситуацией на валютном рынке. Сейчас ситуация относительно стабильная. Общественность беспокоит также вопрос о международных резервах в связи с проведением нами интервенций. Здесь хотелось бы отметить, что объем валовых международных резервов сейчас составляет $2,8 млрд, что покрывает примерно 5-6 месяцев импорта, а это по международным стандартам достаточно высокий уровень», — заключили в НБ КР.

Риски ослабления валют сохраняются

В Евразийском банке развития отмечают, что рост нефтяных котировок и восстановление интереса инвесторов к рисковым активам по мере ослабления пандемии окажут поддержку национальным валютам в 2021 году. Согласно базовому сценарию, средний курс российского рубля к доллару США прогнозируется около 74,5, а тенге — 423,8.

Среднегодовые курсы армянского драма, белорусского рубля и кыргызского сома к доллару США в будущем году прогнозируются вблизи их текущих уровней — 492, 2,61 и 83,2 соответственно.

«Риски для прогноза по-прежнему смещены в сторону ухудшения оценок. Ключевым фактором неопределенности является развитие пандемии COVID-19. Последние сообщения о прогрессе в разработке эффективных вакцин привели к повышению оптимизма на финансовых и товарных рынках. Вместе с тем испытания продолжаются, а условия транспортировки вакцины сложны», — напомнили в ЕАБР.

Если стремительный рост заражений не удастся быстро обуздать, а массовое распространение вакцин затянется, то потери экономического роста окажутся гораздо более серьезными. Валюты вновь могут оказаться под давлением из-за роста глобальной неопределенности и ухода инвесторов в «защитные» активы.

По оценкам ЕАБР, сом в настоящее время недооценен по отношению к доллару США и валютам стран — основных торговых партнеров. ЕАБР также ожидает, что коррекция курса к равновесному уровню в условиях нормализации эпидемиологической и геополитической обстановки в мире произойдет до середины 2022 года.

Вывод можно сделать только один: нужно диверсифицировать свои накопления и сбережения. И если мы живем в Кыргызстане, то кыргызские сомы однозначно должны быть в наших сбережениях.