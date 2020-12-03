Фермеры Кыргызстана могут продавать свою продукцию на товарно-сырьевой бирже

Фермеры Кыргызстана теперь могут продавать свою продукцию на товарно-сырьевой бирже. Об этом сообщили в Минсельхозе.

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По его данным, для поддержки фермеров и возможности для них выхода на мировые рынки подписали соглашение о сотрудничестве между Минсельхозом и ЗАО «Кыргызская фондовая биржа».

«Благодаря соглашению мы надеемся, что сможем показать выгодные инструменты, удобства и преимущества работы товарно-сырьевой биржи, которая предназначена для формирования организованного товарного рынка и повышения эффективности внутреннего и внешнего товарооборота страны. Современные требования и возможности цифровых технологий позволяют нам предлагать новые инструменты для реализации производимой продукции в нашей стране», — сказал президент биржи Медет Назаралиев.

Министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев поддержал важность развития электронных биржевых торгов и заверил активное участие ведомства в содействии по выходу фермеров на мировые рынки.

Важное преимущество для фермеров — выход на мировые рынки и возможность торговать не только товаром, но еще и фьючерсами (товары с будущей поставкой). Каждый фьючерсный контракт на товарной бирже является одновременно покупкой для одной стороны и продажей для другой.

Крупные заказчики могут находить нужные объемы и страховаться от неустойчивости цен благодаря хеджированию (страхование, гарантия). Одно из преимуществ биржевых сделок — это то, что они не требуют нотариального удостоверения. Торговые операции на бирже проводят через электронную торговую систему в режиме реального времени. Управлять торгами можно через интернет из любой точки мира.