Разборки с системой «Сводный пост» продолжаются. Пограничники ответили налоговой

«Государственная налоговая служба вводит в заблуждение общественность Кыргызстана, заявляя о готовности внедрения информационной системы «Сводный пост», — заявили в Государственной пограничной службе.

ГПС изучила ответ фискалов на замечания и. о. премьер-министра Артема Новикова при посещении КПП «Чалдовар». В ведомстве считают неприемлемым вынесение обвинений в адрес других государственных органов в публичное пространство по вопросам, относящимся непосредственно к компетенции налогового органа.

«Предоставление компьютерной техники и прокладка линии, проведенные налоговым органом, — это всего лишь начальный этап. Но основной задачей системы «Сводный пост» является разработка и подключение специального программного обеспечения, которое может работать автономно, без привязки к Единой системе учета внешней миграции. Интеграцию двух систем налоговый орган республики должен был проработать с соответствующими органами», — заявили в ГПС.

При этом в Погранслужбе рассказали, что обучение военнослужащих применению системы «Сводный пост», запланированное в срок до 15 ноября 2020 года, не проводилось. Пробное тестирование с соответствующими органами, представленными на государственной границе, также не проводилось.

Неизвестно какие, по мнению ГНС, проблемы и недостатки необходимо устранить. Государственная пограничная служба

«Неубедительными выглядят доводы Налоговой службы и об ограничении доступа в пункты пропуска. Все КПП оснащены техническими средствами видеонаблюдения, позволяющими эффективно решать поставленные задачи и осуществлять круглосуточный мониторинг движения лиц и транспортных средств на них. Налоговому органу необходимо обратить внимание не на количество видеокамер, а на интеграцию системы видеонаблюдения с системой «Сводный пост», что означает разработку соответствующего программного обеспечения», — подчеркнули в ГПС.

«Беспочвенны обвинения ГНС в отключении электричества, воды и интернета в пунктах пропуска. Все КПП оснащены резервными источниками питания, инфраструктура пунктов пропуска постоянно совершенствуется в соответствии с выделяемыми из республиканского бюджета финансовыми средствами либо в рамках реализации проектов с международными организациями», — заключили в ведомстве.