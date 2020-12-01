17:50
USD 84.80
EUR 102.86
RUB 1.16
Экономика

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов

Правление Национального банка решило сохранить учетную ставку (ключевую) на уровне 5 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в мире остается напряженной. Базовые прогнозы международных организаций предполагают, что восстановление мировой экономики будет длительным, неравномерным и сопряженным с неопределенностью. Волатильность на мировых товарно-сырьевых рынках сохраняется.

Восстановление экономической активности в Кыргызстане несколько замедлилось на фоне влияния негативных внешних и внутренних факторов.

Значительный спад объемов производства продолжается почти во всех секторах экономики. Возвращение экономики на траекторию устойчивого роста будет во многом зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, скорости восстановления экономик государств — торговых партнеров, а также от динамики цен на мировых товарно-сырьевых рынках.

«Ситуация в денежно-кредитном секторе в целом не претерпела существенных изменений. Краткосрочные ставки денежного рынка имеют общее направление с учетной ставкой Нацбанка и продолжают колебаться в пределах установленного процентного коридора. Активность на межбанковском кредитном рынке сохраняется. Продолжается рост кредитного портфеля и депозитной базы», — говорится в сообщении.

Поэтому НБ КР принял решение сохранить размер учетной ставки на уровне 5 процентов. При этом инструменты денежно-кредитной политики в целом будут направлены на стимулирование реального сектора экономики.

Национальный банк на регулярной основе оценивает внешние и внутренние факторы воздействия на инфляцию и в зависимости от экономической ситуации будет принимать соответствующие меры денежно-кредитной политики. В случае возникновения каких-либо рисков он располагает достаточными инструментами для смягчения их последствий.

Следующее заседание правления Нацбанка по вопросу о размере учетной ставки состоится 25 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/175107/
просмотров: 2105
Версия для печати
Материалы по теме
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов
Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов
Национальный банк оставил без изменений учетную ставку
Впервые за 9 месяцев Нацбанк Кыргызстана повысил размер учетной ставки
Национальный банк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента
Национальный банк КР сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 4,25 процента
Популярные новости
Передумали. Срок введения запрета на&nbsp;вывоз скота&nbsp;&mdash; с&nbsp;1&nbsp;января 2021 года Передумали. Срок введения запрета на вывоз скота — с 1 января 2021 года
В&nbsp;Кыргызстане запретили проверки предпринимателей правоохранительными органами В Кыргызстане запретили проверки предпринимателей правоохранительными органами
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;12&nbsp;декабря. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 12 декабря. Сколько денег семья тратит на еду
С&nbsp;начала года бензин подешевел на&nbsp;6,6&nbsp;сома, дизель&nbsp;&mdash; на&nbsp;9,9 сома С начала года бензин подешевел на 6,6 сома, дизель — на 9,9 сома
Бизнес
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
14 декабря, понедельник
17:42
Изнасилование 13-летней девочки. Депутат пожаловалась в Генпрокуратуру Изнасилование 13-летней девочки. Депутат пожаловалась в...
17:36
В «Белом доме» подтвердили, что шурин Матраимова работал у Таланта Мамытова
17:26
Закон о манипулировании информацией. Комментарий пресс-службы президента
17:01
На Иссык-Куле раскрыли 25 фактов кражи скота. Подозреваемых задержали
16:40
Не перепутают. В ЦИК объяснили, чем будут отличаться бюллетени для голосования