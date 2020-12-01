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Экономика

За месяц Нацбанк продал $84,7 миллиона для поддержки сома

Для поддержания курса сома Нацбанк в ноябре продал на валютном рынке $84,7 миллиона. Об этом сообщил его официальный сайт.

Так, 12 ноября реализовали $26,8 миллиона, 16 ноября — $21,4 миллиона. На следующий день регулятор вновь вышел на валютный рынок с интервенцией в $500 тысяч. 18 ноября НБ КР продал $1,3 миллиона, 19 ноября — $3 миллиона, 20 ноября — $2 миллиона 50 тысяч.

На прошлой неделе интервенции продолжились. 24 ноября продали $1,6 милллиона, 25 ноября — $3,1 миллиона, 26 ноября — $5,8 миллиона, 27 ноября — $1,1 миллиона. В последний день ноября НБ КР реализовал еще $16,1 миллиона.

С начала ноября Нацбанк провел одиннадцать интервенций, продав $84 миллиона 750 тысяч.

Доллар «штормит» два месяца. В итоге его обменный курс вырос до 84,9 сома.

Евро преодолел отметку в 100 сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/174999/
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