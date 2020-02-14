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Экономика

Всеобщее декларирование доходов в Кыргызстане перенесли на 2026 год. Но не всем

Президент одобрил поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают отсрочку до 2026 года всеобщего налогового декларирования и поэтапное введение обязательного представления Единой налоговой декларации для отдельных категорий физических лиц. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем 22 января 2020 года. По нему требование о предоставлении Единой налоговой декларации (ЕНД) с 2021 года распространяют на физических лиц, занятых в органах, учреждениях, предприятиях и организациях, находящихся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями.

С 2021 года ЕНД будут сдавать кыргызстанцы, которые работают в госорганах, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, организациях с государственной долей участия.

Коснется требование граждан Кыргызстана и граждан, имеющих вид на жительство в республике или статус кайрылмана и получивших доходы от работы в международных организациях.

Декларации придется заполнять и людям, понесшим разовые расходы на сумму свыше 3 тысяч расчетных показателей (300 тысяч сомов) на приобретение права собственности или иного права на имущество.

С 2023 года декларацию должны будут сдавать те, кто получает налогооблагаемые доходы.

С 2025 года требования о предоставлении ЕНД распространят на всех. Это значит, что представлять ЕНД в 2026 году будут все кыргызстанцы.

Закон предусматривает, что субъекты, обязанные представлять ЕНД с 2021-го, 2023-го или 2025-го, могут представлять ЕНД на добровольной основе до начала указанных периодов.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/143578/
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