Очередь из грузовиков перед границей. Кыргызстан пожаловался в ВТО

Кыргызстан обратился во Всемирную торговую организацию из-за сложностей с прохождением кыргызских грузовиков через границу с Казахстаном. Об этом сообщили в Министерстве экономики.
По его данным, с марта 2019-го на территории РК отмечают значительные задержки в движении транзитных товаров, следующих из Кыргызстана. Они вызваны ужесточенными проверками со стороны казахстанских властей.
«Для принятия необходимых мер по урегулированию сложившейся сложной ситуации на границе КР в течение всего прошлого года направляла официальные письменные обращения в Казахстан. Проводились двусторонние консультации на площадке ВТО. Кыргызская сторона подробно ознакомила казахскую с критической ситуацией массового скопления автомашин с призывом устранить применяемые торговые барьеры и действовать в рамках установленных ВТО правил», — рассказали в Минэкономики.
Из-за отсутствия признаков улучшения ситуации на границе заместитель министра экономики КР Эльдар Алишеров и руководитель представительства ведомства по вопросам ВТО Нурбек Максутов приняли участие в заседании Комитета по упрощению процедур торговли Всемирной торговой организации в Женеве (Швейцария).
«Кыргызская Республика проинформировала членов ВТО о нарушениях и несоблюдении международных правил торговли Казахстаном, выраженных в форме ужесточенных мер по пропуску грузового транспорта, досмотру грузов и сложностью при прохождении транзитных товаров через территорию КР. До сведения участников комитета довели информацию о том, что действия РК привели к скоплению грузового транспорта длиной до
Кыргызстан по итогам выступления привел статьи нарушаемых норм ключевых соглашений ВТО и призвал Казахстан неукоснительно исполнять взятые на себя обязательства и действовать в духе соглашений данной организации. КР потребовала немедленно устранить скрытые торговые барьеры и предоставить беспрепятственные транзитные маршруты кыргызским грузоперевозчикам.