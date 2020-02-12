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Экономика

Азамат Акенеев о правильных посылах президента и почему бизнес нельзя кошмарить

Фото Эркеайым Адиковой. Азамат Акенеев

Экономический эксперт Азамат Акенеев прокомментировал прошедшее сегодня заседание комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию с участием президента Сооронбая Жээнбекова.

Много всего было сказано. Но был один конкретный посыл, который я услышал: не надо пытаться регулировать бизнес карательными мерами.

Азамат Акенеев

Эксперт согласен, что бизнес в Кыргызстане не всегда работает добросовестно.

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«Предприниматели в силу разных причин, и в первую очередь в связи с недоверием государству, не горят желанием работать полностью по-белому, платить в бюджет все положенные отчисления, соблюдать все требования и нормы. Ведь бизнесмена, какой бы он ни был патриот, всегда интересует прибыль. У нас очень большой теневой сектор, и государство должно с этим бороться. Но, как сказал кто-то, лучше оправдать десять виновных, чем осудить одного невиновного. Это в большей степени относится к бизнесу. Здесь правоохранительные органы должны быть очень сильно ограничены», — считает он.

По мнению Азамата Акенеева, в республике чрезмерно увлеклись карательными методами.

«Есть же налоговая, пусть она разбирается, доначисляет, если надо», — добавил он.

Если предприниматель не хочет платить, пусть налоговая судится, арестовывает счета, но хватать и бросать в тюрьму — крайняя мера.

Азамат Акенеев

Собеседник считает, что споры должны перейти в плоскость хозяйственных, без уголовного преследования. Главное, как можно меньше привлекать в таких спорах милицию и ГКНБ.

«Бизнес надо выводить из тени, обеспечив равные условия для всех. Есть же разные механизмы. На мой взгляд, это все сегодня прозвучало, глава государства сказал самое главное: регулировать споры с предпринимателями надо экономическими методами. Потому что бизнесмены — не преступники, они, возможно, не соблюдают какие-то требования или могут ошибаться и неправильно рассчитать налоги. Однако предприниматели не представляют угрозы непосредственно для граждан. Они не воры, не грабители, не насильники. Пусть государство использует экономические рычаги», — резюмировал Азамат Акенеев.

Теперь, как отметил эксперт, многое зависит от аппарата президента, насколько чиновники смогут посыл главы государства донести и мониторить.

«Поручения даны, но у нас их много дается. Всегда говорятся очень правильные слова, а потом, впоследствии, все спускается на тормозах. Вопрос в том, сможет ли аппарат президента обеспечить контроль за исполнением решений комитета. Если контроля не будет, то и положительных изменений ждать не стоит», — подчеркнул он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/143413/
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