Инвесторы логистического центра в Нарыне возместили потери сельских угодий

Инвесторы логистического центра в Нарынской области выплатили в бюджет 43 миллиона сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника межрегионального управления при Министерстве экономики Кыргызстана Улан Сопукеев.
«Потери сельских угодий инвестор возместил. Так, 1,7 миллиона сомов перевели в бюджет айыл окмоту, а остальное — в республиканский. До изменения категории земли получено заключение ГСПЭН о том, что в недрах нет природных ресурсов. Хочу отметить, что 176 гектаров земли остается собственностью государства. Инвестор получает их только в аренду», — сообщил Улан Сопукеев.
Инвесторы должны завершить в течение семи лет строительство логистического центра. 90 процентов рабочих составят граждане Кыргызстана. Стоимость центра оценивают в $280 миллионов.