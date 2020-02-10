12:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Инвесторы логистического центра в Нарыне возместили потери сельских угодий

Инвесторы логистического центра в Нарынской области выплатили в бюджет 43 миллиона сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника межрегионального управления при Министерстве экономики Кыргызстана Улан Сопукеев.

Читайте по теме
Логистический центр в Ат-Баши. Инвесторам выделят землю в аренду на 49 лет
По его данным, в 2017 году 200 гектаров пастбищ Ат-Башинского района перевели в другую категорию. Из них 176 гектаров отдали в аренду на 49 лет для строительства логистического центра.

«Потери сельских угодий инвестор возместил. Так, 1,7 миллиона сомов перевели в бюджет айыл окмоту, а остальное — в республиканский. До изменения категории земли получено заключение ГСПЭН о том, что в недрах нет природных ресурсов. Хочу отметить, что 176 гектаров земли остается собственностью государства. Инвестор получает их только в аренду», — сообщил Улан Сопукеев.

Инвесторы должны завершить в течение семи лет строительство логистического центра. 90 процентов рабочих составят граждане Кыргызстана.  Стоимость центра оценивают в $280 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/143118/
просмотров: 2144
Версия для печати
Материалы по теме
В мессенджерах призывают выйти на митинг. Сообщение проверяют милиционеры
Правительство рассказало, кто будет строить логистический центр в Нарыне
33 процента прямых инвестиций в Кыргызстан привлекают из Китая
Депутат рассказал, как в Кыргызстане мучаются инвесторы
Замглавы Ат-Баши встретился с митингующими против логистического центра
В Ат-Баши митингуют против строительства логистического центра
Премьер недоволен. От акимов нет идей по привлечению инвестиций
Бизнесменов Кыргызстана приглашают на роуд-шоу в Москве (Россия)
Логистический центр в Ат-Баши. Инвесторам выделят землю в аренду на 49 лет
В Кыргызстане одобрили первые шесть приоритетных инвестиционных проектов
Популярные новости
Правительство рассказало, кто будет строить логистический центр в&nbsp;Нарыне Правительство рассказало, кто будет строить логистический центр в Нарыне
Азамат Акенеев о&nbsp;правильных посылах президента и&nbsp;почему бизнес нельзя кошмарить Азамат Акенеев о правильных посылах президента и почему бизнес нельзя кошмарить
Проблемы туристической отрасли Кыргызстана назвал Мухаммедкалый Абылгазиев Проблемы туристической отрасли Кыргызстана назвал Мухаммедкалый Абылгазиев
Очередь из&nbsp;грузовиков перед границей. Кыргызстан пожаловался в&nbsp;ВТО Очередь из грузовиков перед границей. Кыргызстан пожаловался в ВТО
Бизнес
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
Что подарить на&nbsp;День влюбленных ЕМУ и&nbsp;ЕЙ Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ
14 февраля, пятница
12:23
Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких т...
12:02
Еще один инцидент с гражданскими активистами. Теперь неизвестные угрожают в Оше
11:50
92 процента кыргызстанцев считают самой большой проблемой коррупцию. Опрос МРИ
11:36
Мужу Ширин Айтматовой продлили срок содержания под стражей до апреля
11:27
Выборы-2020. Прокуратуре поручено выявить нарушения при массовой прописке