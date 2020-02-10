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Экономика

Правительство рассказало, кто будет строить логистический центр в Нарыне

Инвестор логистического центра в Ат-Баши Лю Ин давно работает в Кыргызстане. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом Агенства привлечения и продвижения инвестиций Жалын Жээналиев.

Проект строительства логистического центра в Нарыне реализует кыргызско-китайское предприятие «СЭЗ Ат-Баши».

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«Лю Ин — владелец бумажного завода в Бишкеке, а местный бизнесмен Эмилбек Абдыкадыров имеет большой опыт в строительственном секторе, политике и в госуправлении», — сообщил он.

Жалын Жээналиев отметил, что при заключении инвестиционного соглашения рассмотрят все аспекты, в том числе и требования к инвесторам.

«Инвестиционное соглашение сейчас на рассмотрении. Мы внесем еще несколько изменений. Ответственность инвесторов и в каких случаях может быть расторгнуть договор тоже внесем. Все спорные моменты будут рассмотрены на основании местных законов», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/143113/
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