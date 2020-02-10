33 процента прямых инвестиций в Кыргызстан привлекают из Китая

Объем китайских инвестиций занимает 33 процента от общего объема прямых вложений в Кыргызстан. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом привлечения инвестиций правительства Жалын Жээналиев.

Он отметил, что за последние 10 лет с помощью китайских инвесторов реализованы крупные проекты.

«В целом китайские бизнесмены добросовестно выполняют обязанности. Только единичные случаи, когда были нарушения в договорах. Недоверие к ним связано с отношением в обществе. Именно поэтому жители Ат-Баши выступают против логистического центра», — считает Жалын Жээналиев.