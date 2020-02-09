12:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Самый дорогой уголь в Кыргызстане — в Баткенской и Ошской областях

На начало февраля 2020 года самый дорогой уголь продают в населенных пунктах Баткенской и Ошской областей. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Средние розничные цены на уголь на 6 февраля по сравнению с январем в среднем по республике снизились на 102,3 сома, или на 2,3 процента.

Дороже всего твердое топливо в Ноокате (7,5 тысячи сомов за тонну), Баткене (7 тысяч 140,04), Исфане (6 тысяч 493,07) и Кара-Суу (6 тысяч 245).

Самый высокий рост стоимости угля отмечен в Таласе — на 527,86 сома за тонну (11,8 процента), Узгене — на 281,81 сома (5,7 процента) и Токмаке — на 235,07 сома (6,3 процента).

«Значительное снижение цен на уголь наблюдалось в Джалал-Абаде — на 489,89 сома за тонну (9,5 процента) и Покровке — на 300 сомов (6,7 процента)», — отметили в Нацстаткоме.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/142990/
просмотров: 1225
Версия для печати
Материалы по теме
Розничные цены на уголь снизились в большинстве регионов Кыргызстана
Цифра дня. На 107,17 сома за тонну подешевел уголь с начала декабря
Цены на уголь. За две недели стоимость упала на 107 сомов за тонну
За первую неделю декабря уголь в Кыргызстане подешевел на 81,55 сома за тонну
Цифра дня. В ноябре уголь в Кыргызстане подорожал на 196,24 сома
С начала ноября уголь в Кыргызстане подорожал на 140 сомов за тонну
За две недели ноября уголь в Кыргызстане подорожал на 126,38 сома за тонну
За месяц уголь в Кыргызстане подорожал на 244,61 сома за тонну
Самый дорогой уголь в Кыргызстане — в Баткене и Кара-Суу
За неделю уголь в Кыргызстане подорожал на 27,04 сома
Популярные новости
Правительство рассказало, кто будет строить логистический центр в&nbsp;Нарыне Правительство рассказало, кто будет строить логистический центр в Нарыне
Азамат Акенеев о&nbsp;правильных посылах президента и&nbsp;почему бизнес нельзя кошмарить Азамат Акенеев о правильных посылах президента и почему бизнес нельзя кошмарить
Проблемы туристической отрасли Кыргызстана назвал Мухаммедкалый Абылгазиев Проблемы туристической отрасли Кыргызстана назвал Мухаммедкалый Абылгазиев
Инвесторы логистического центра в&nbsp;Нарыне возместили потери сельских угодий Инвесторы логистического центра в Нарыне возместили потери сельских угодий
Бизнес
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
Что подарить на&nbsp;День влюбленных ЕМУ и&nbsp;ЕЙ Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ
14 февраля, пятница
12:23
Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких т...
12:02
Еще один инцидент с гражданскими активистами. Теперь неизвестные угрожают в Оше
11:50
92 процента кыргызстанцев считают самой большой проблемой коррупцию. Опрос МРИ
11:36
Мужу Ширин Айтматовой продлили срок содержания под стражей до апреля
11:27
Выборы-2020. Прокуратуре поручено выявить нарушения при массовой прописке