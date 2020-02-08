Продуктовая корзина Бишкека на 8 февраля. Сколько семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали мясо, макароны, помидоры, перец и растительное масло. Подешевели только молоко и яйца.

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В итоге стоимость минимального набора продуктов выросла на 172,5 сома — до 4 тысяч 688 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 418 сомов. За последнюю неделю значительно подорожал свежий перец — сразу на 63 сома. Выросла и цена на мясо.

Отметим, что второй месяц стоимость корзины стабильно держится на отметке выше 4 тысяч сомов. За последние четыре недели продукты подорожали на 339,5 сома.

Самыми дешевыми продуктами в нашей корзине по-прежнему остаются хлеб и лук, хотя с начала года и они подорожали.

Правительство страны утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009-м. Согласно документу, каждый житель ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай —200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.