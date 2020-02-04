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Экономика

В 200 миллиардов 379 миллионов сомов оценили активы энергокомпаний Кыргызстана

Стоимость активов энергокомпаний Кыргызстана оценили в 200 миллиардов 379 миллионов сомов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил председатель Фонда по управлению госимуществом Жылдызбек Исакулов.

По его словам, инвентаризация и переоценка активов энергокомпаний проведены с целью принятия управленческого решения.

Мы оценили активы и оборудование восьми компаний, чтобы узнать, в каком направлении развиваться.

Жылдызбек Исакулов

По данным ФУГИ, продукция энергетических компаний составляет 5 процентов ВВП.

В Кыргызстане работают четыре распредкомпании — «Северэлектро», «Востокэлектро», «Джалал-Абадэлектро» и «Ошэлектро», ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстан», ОАО «Электрические станции», ОАО «Чакан ГЭС» и ОАО «Бишкектеплосеть».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/142576/
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