Как будет меняться курс доллара в 2020-м. Мнения экспертов

Мировые эксперты прогнозируют ослабление доллара на международной арене. А как будет в Кыргызстане? Эксперты считают, что он останется на той же отметке, что и в 2019 году.

24.kg собрало мнения отечественных, российских и иностранных аналитиков о том, каким будет курс «американца» в этом году.

Курс будет прежним?

«Со стороны валютного канала не ожидается шоков, влияющих на ускорение роста внутренних цен», — считает аналитик Евразийского банка развития Айгуль Бердигулова.

Это значит, что существенного изменения курса американской валюты в банке не ожидают. В ежемесячном макроэкономическом обзоре эксперты ЕАБР отметили, что курсы валюты стран — участниц ЕАБР продемонстрировали уверенную динамику в конце прошлого года. Ключевые денежные единицы региона — российский рубль и казахстанский тенге — заметно подорожали к доллару США и евро.

«Учитывая высокую волатильность внешней среды, сейчас рано судить, останется ли это укрепление курса краткосрочным или дает повод для пересмотра прогнозов валютных курсов на среднесрочную перспективу», — подчеркнули в ЕАБР.

На сегодня ЕАБР ожидает, что курс доллара США к сому в 2020-м составит 69,9 сома.

В Национальном банке Кыргызстана традиционно не дают прогнозов по курсу валюты. Отмечают лишь, что за 2019 год обменный курс снизился на 0,3 процента и составил 69,6439 сома. При этом в финансовом регуляторе признали, что на курс доллара к сому могут повлиять экономическая ситуация в республике, состояние торгового баланса, инфляционные ожидания (предположения потребителей о росте цен в перспективе).

«Свое влияние могут оказать изменение уровня деловой активности торговых партнеров КР, сезонные факторы, поступления от туристической отрасли и трудовых мигрантов. Есть и одномоментные факторы. Например, крупные государственные проекты, требующие выплат в иностранной валюте, или конвертация иностранной валюты крупными компаниями-налогоплательщиками для пополнения бюджета. В отдельные периоды влияние может оказать и политическая ситуация в стране», — заключили в Нацбанке.

Экономист Нургуль Акимова напомнила, что долларом пользуются многие государства при внешнеэкономический торговле, поэтому и геополитические события могут оказать влияние на его курс.

Курс доллара может подрасти к концу отчетного периода (в конце квартала или финансового года) в связи со спросом на валюту или в период выплат компаниями внешних долгов. Нургуль Акимова

Снижение стоимости нефти на мировых рынках, публикация позитивных статистических показателей по американскому рынку и рост фондовых индексов США также часто сопровождаются укреплением доллара.

Как скажет Национальный банк

Когда речь идет о стоимости валюты на внутреннем рынке Кыргызстана, то надо обратить внимание на фундаментальные аспекты вопроса. В республике успех стабильности национальной валюты зависит от трех системных мероприятий:

— объема притока денег. Это связано с экспортом золота, перечислением средств мигрантами и поступлением прямых иностранных инвестиций;

— активности политики управления республиканским бюджетом. Здесь на курс влияют заимствования и программа госинвестиций;

— успешных поставок товаров и услуг местных производителей. Относительно поставок сложности возникают с логистикой, нетарифными барьерами и меньшей конкурентоспособностью на региональном рынке.

Что касается вопросов оперативного управления курсом, то на первый план выходит политика, проводимая Национальным банком. Нургуль Акимова

Если посмотреть аналитический баланс НБ КР, то данные показывают, что рынок четко реагирует на политику непрекращающейся стерилизации ликвидности.

«Нацбанк не впускает на валютные торги розничного участника. Поэтому массовой скупки валюты не произойдет. Трансмиссия денежного канала также достаточно управляема, так как более половины потоков связано с бюджетными или около бюджетными средствами. Их объем обращения директивен. Значит, может быть в любой момент отрегулирован по просьбе регулятора финансового рынка», — уверена экономист.

Она напоминает, что в любых других странах немалую роль играют торги на бирже. Но в Кыргызстане фондовая и товарная биржа абсорбируют не более 5-8 процентов от общего оборота средств. Так что никакого поведенческого аспекта на валютном рынке республики нет.

Более шести лет в КР стагнация экономического развития. Нургуль Акимова

Участники рынка показывают рост не из-за хороших экономических показателей. Из года в год идет переоценка активов на текущие цены с учетом инфляции.

«Из трех источников влияния на успех стабильности национальной валюты есть опасения их ослабления, так как продолжающаяся «жесткая» политика финансового регулятора предлагает профессиональным участникам «дорогие» средства, значит, вся заработанная прибыль в экономике изымается не в пользу реинвестирования и воспроизводства. Без эффективно работающих денег у экономики нет шансов на рост и расширение объемов производства, сбыта и выигрышной конкурентной позиции», — заключила эксперт.

Что говорят о рубле

Чиновники любят говорить, что на курс доллара в Кыргызстане ситуация в соседних государствах не влияет. Однако на практике все выглядит несколько по-другому. Как только у крупнейших торговых партнеров — России и Казахстана — случаются скачки на валютном рынке, ситуация меняется и у нас.

Свое влияние оказывает и объем денежных переводов от трудовых мигрантов. Поэтому в 2020-м соотношение рубля к доллару будет влиять и на сом.

Российские эксперты заметили, что в прошлом году рубль укрепился к доллару, но не отыграл обвал 2018-го. В текущем году эксперты пророчат стабильность. Однако есть непрогнозируемые риски, способные ударить по курсу, — предвыборная кампания в США и новые санкции.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев в интервью газете «Коммерсант» заявил, что перспективы рубля на 2020-й выглядят пока максимально нейтральными.

«Поддержка рубля в большей степени станет задачей локальных инвесторов, а это, как правило, не приводит к существенным движениям курсов», — уверен он.

Многие инвестиционные банки, опубликовавшие прогнозы на этот год, сходятся в том, что, вероятнее всего, доллар США ждет сдержанное снижение, пишет Financial Times.

Deutsche Bank, Goldman Sachs и Bank of New York Mellon предполагают ослабление курса американской валюты на фоне снижения опасений относительно темпов экономического подъема в мире, роста спроса на рискованные активы и действий Федеральной резервной системы по удержанию процентных ставок на нынешнем уровне или даже их снижению.