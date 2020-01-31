12:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Кыргызстан начал экспортировать мазут в Грузию

Начат экспорт мазута из Кыргызстана в Грузию по железнодорожным путям. Об этом сообщили в национальной компании «Кыргыз темир жолу».

«Первый грузовой поезд выехал из города Кара-Суу (Кыргызстан) 21 января 2020 года в Батуми (Грузия). По мультимодальному коридору транзитом через Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан состав из 49 цистерн (мазут) по территории Узбекистана проследовал за 33 часа. Реализация пилотной отправки груза через Узбекистан состоялась успешно, и в Батуми из Кара-Суу отправлен еще один грузовой поезд из 48 цистерн (мазут). К отправке готовится еще одна партия», — подчеркнули в «Кыргыз темир жолу».

Отправителем груза является ОАО «Кыргызнефтегаз». Экспортируется топочный мазут.

В декабре 2019 года в Ташкенте состоялась первая встреча руководителей железных дорог Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. Стороны договорились о развитии международного мультимодального маршрута Страны АТР — Китай — Кыргызстан — Узбекистан-Туркменистан — Азербайджан — Грузия — Европа с выработкой единых подходов по ускоренному пропуску контейнерных поездов и применении унифицированных тарифов.

Это позволит существенно увеличить объем торговли не только между странами Центральной Азии и Закавказья, но и с другими государствами Европы и Азии.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/142194/
просмотров: 3557
Версия для печати
Материалы по теме
Полный запрет на ввоз сельхозпродукции из Китая хочет ввести Кыргызстан
Нужно поддерживать ориентированные на экспорт компании, считает президент
Овец из Кыргызстана начали экспортировать в Узбекистан
Экспорт продукции Кыргызстана в страны ЕАЭС уменьшился на 3,6 процента
Кувейт снял запрет на ввоз из Кыргызстана всех видов мяса и мясной продукции
Правительство проводит национальный конкурс «Лучший экспортер»
Кыргызстан не в полной мере использует свой экспортный потенциал
Об утверждении Программы правительства по развитию экспорта на 2019-2022 годы
Президент Кыргызстана раскритиковал министра сельского хозяйства
Санкции против России могут снизить экспорт Кыргызстана и переводы мигрантов
Популярные новости
Правительство рассказало, кто будет строить логистический центр в&nbsp;Нарыне Правительство рассказало, кто будет строить логистический центр в Нарыне
Азамат Акенеев о&nbsp;правильных посылах президента и&nbsp;почему бизнес нельзя кошмарить Азамат Акенеев о правильных посылах президента и почему бизнес нельзя кошмарить
Проблемы туристической отрасли Кыргызстана назвал Мухаммедкалый Абылгазиев Проблемы туристической отрасли Кыргызстана назвал Мухаммедкалый Абылгазиев
Инвесторы логистического центра в&nbsp;Нарыне возместили потери сельских угодий Инвесторы логистического центра в Нарыне возместили потери сельских угодий
Бизнес
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
Что подарить на&nbsp;День влюбленных ЕМУ и&nbsp;ЕЙ Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ
14 февраля, пятница
12:23
Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких т...
12:02
Еще один инцидент с гражданскими активистами. Теперь неизвестные угрожают в Оше
11:50
92 процента кыргызстанцев считают самой большой проблемой коррупцию. Опрос МРИ
11:36
Мужу Ширин Айтматовой продлили срок содержания под стражей до апреля
11:27
Выборы-2020. Прокуратуре поручено выявить нарушения при массовой прописке