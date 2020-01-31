Мировой финансовый кризис может привести к росту госдолга Кыргызстана

На сегодня долг Кыргызстана достаточно устойчив, но внешние шоки могут привести к росту государственного долга до уровня 74 процентов к ВВП. Такой вывод сделали специалисты Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Долг зависит от внешних шоков

Эксперты ЕФСР проанализировали, каким будет уровень долга при разных вариантах. Базовый сценарий, основанный на нынешней экономической ситуации и прогнозах на ближайшее время, показал, что динамика внешнего и государственного долга в перспективе останется устойчивой. Внешний долг снизится с 83,8 процента ВВП в 2018 году до 76,5 процента ВВП в 2024-м.

Государственный долг Кыргызстана в 2024 году уменьшится до 52,1 процента ВВП по сравнению с 56 процентами ВВП в 2018-м.

По итогам ноября 2019 года госдолг Кыргызстана составил 52,4 процента ВВП.

«Тем не менее дальнейшие перспективы остаются неопределенными. Во-первых, экономика Кыргызстана уязвима к внешним шокам. Высокая доля валютной задолженности и зависимость от цен на сырьевые товары остаются значительными рисками. Во-вторых, учитывая ослабление глобальной экономической активности, эти неблагоприятные сценарии имеют относительно высокие шансы реализоваться», — говорится в рабочем документе ЕФСР «Долговая устойчивость Кыргызской Республики и внешние шоки».

Мировой кризис можем не пережить

Учитывая подобные сложности, эксперты оценили долговую устойчивость по трем стресс-сценариям. Они проанализировали, что будет с долгом Кыргызстана, если случится глобальная рецессия, резкий рост финансовой волатильности и глобальная рецессия, сопровождаемая финансовым кризисом.

1 Глобальный спад Глобальный спад

Первый стресс-сценарий предполагает замедление роста мировой экономики до 1,5 процента и 0,5 процента в течение двух лет, а также снижение цен на сырьевые товары. Если это случится, уровень долга Кыргызстана значительно вырастет.

Внешний долг, по прогнозам, увеличится до 91,9 процента ВВП в 2024 году — по сравнению с 83,8 процента ВВП в 2018-м. Государственный (внешний плюс внутренний) долг вырастет с 56 процентов ВВП до 65,8 процента ВВП.

Такое увеличение долга будет связано с изменением цен и курса национальной валюты, снижением экономического роста.

2 Финансовый шок Финансовый шок

Второй сценарий — финансовый шок — выражается в почти 30 процентов скачка индекса волатильности финансового рынка. Это значит, что на рынке возможны значительные скачки курсов валют. Его влияние на долговую устойчивость Кыргызстана будет относительно ограниченным.

В рамках этого сценария внешний долг снизится до 82,7 процента ВВП, что, тем не менее, выше уровня, спрогнозированного в рамках базового сценария. Государственный долг возрастет до 57,6 процента ВВП в 2024 году.

В целом финансовый шок не потребует существенной корректировки бюджетной политики для стабилизации уровня долга.

3 Мировая рецессия и кризис Мировая рецессия и кризис

Третий сценарий включает в себя как глобальную рецессию, так и экономический кризис «по лекалам» 2008-2009 годов. Такая комбинация негативных внешних шоков приведет к снижению ВВП до двух процентов и значительному росту внутренней процентной ставки.

В результате опасения относительно долговой устойчивости Кыргызстана могут значительно возрасти.

«Внешний долг достигнет уровня 100,8 процента ВВП, тогда как государственный долг увеличится до 74 процентов ВВП. Изменение динамики долга в первую очередь будет обусловлено ослаблением национальной валюты, которое приведет к резкому росту внешнего долга по сравнению с базовым сценарием. Росту уровня долга также будут способствовать сокращение роста ВВП и рост внешних процентных ставок», — предполагают специалисты ЕФСР.

Что делать дальше

Результаты исследования показывают, что негативные внешние условия могут вызвать существенное увеличение долговой нагрузки Кыргызстана. Нарастание глобальной неопределенности может побудить власти активно использовать бюджетное стимулирование.

«Однако дальнейшее аккумулирование долговых обязательств в сочетании с валютным риском может негативно сказаться на бюджетных возможностях экономики при неблагоприятных внешних условиях. В этих условиях и с учетом результатов стресс-тестирования желателен консервативный подход к управлению долгом страны», — считает главный экономист проектного блока ЕФСР Евгений Винокуров.