12:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

В 2020 году Нацбанк будет сглаживать резкие колебания валютного курса

Действия Национального банка на внутреннем валютном рынке будут направлены на сглаживание резких колебаний обменного курса. Об этом говорится в заявлении о денежно-кредитной политике на 2020 год.

В документе отмечено, что важным условием эффективного влияния денежно-кредитной политики на экономику является плавающий валютный курс. Поэтому Национальный банк следует принятому Кыргызстаном режиму плавающего обменного курса, который формируется через рыночные механизмы на основе спроса и предложения.

«Национальный банк продолжит оценивать риски и последствия возможного влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок. В случае усиления внешних рисков Национальный банк предпримет необходимые меры денежно-кредитной политики для смягчения возможных негативных последствий», — говорится в заявлении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/142027/
просмотров: 2914
Версия для печати
Материалы по теме
В Нацбанке кадровые перестановки. Назначен новый член правления
В Кыргызстане утвердили правила проведения платежей по QR-коду
Нацбанк впервые в декабре провел интервенцию по продаже долларов
Нацбанк предлагает внедрять режим временной администрации к платежным системам
Нацбанк аннулировал регистрацию трех операторов систем электронных денег
Цифровой Кыргызстан. Как Национальный банк помогает развитию регионов
Кредит через терминал. Нацбанк обратился в правоохранительные органы
Не пришли деньги с терминала. Куда обращаться и как вернуть
Нацбанк согласился на перерегистрацию «Чанг Ан банка» в микрофинансовую компанию
Нацбанк предлагает создать мобильные офисы банков в регионах
Популярные новости
Правительство рассказало, кто будет строить логистический центр в&nbsp;Нарыне Правительство рассказало, кто будет строить логистический центр в Нарыне
Азамат Акенеев о&nbsp;правильных посылах президента и&nbsp;почему бизнес нельзя кошмарить Азамат Акенеев о правильных посылах президента и почему бизнес нельзя кошмарить
Проблемы туристической отрасли Кыргызстана назвал Мухаммедкалый Абылгазиев Проблемы туристической отрасли Кыргызстана назвал Мухаммедкалый Абылгазиев
Инвесторы логистического центра в&nbsp;Нарыне возместили потери сельских угодий Инвесторы логистического центра в Нарыне возместили потери сельских угодий
Бизнес
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
Что подарить на&nbsp;День влюбленных ЕМУ и&nbsp;ЕЙ Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ
14 февраля, пятница
12:23
Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких т...
12:02
Еще один инцидент с гражданскими активистами. Теперь неизвестные угрожают в Оше
11:50
92 процента кыргызстанцев считают самой большой проблемой коррупцию. Опрос МРИ
11:36
Мужу Ширин Айтматовой продлили срок содержания под стражей до апреля
11:27
Выборы-2020. Прокуратуре поручено выявить нарушения при массовой прописке