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Экономика

Налоговая расширяет сеть «Единых окон» в регионах Кыргызстана

В регионах Кыргызстана расширяют сеть «Единых окон» по оказанию услуг плательщикам налогов и страховых взносов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, на сегодня в 52 из 60 территориальных подразделений ГНС оказывают услуги по принципу «единого окна». Работают 13 сервисных центров и пунктов, созданных в крупных торгово-рыночных комплексах и торговых центрах, на КПП «Сосновка».

«В «едином окне» граждане и налогоплательщики имеют возможность получить комплекс услуг: сдать отчеты, получить справки, пройти налоговую регистрацию, приобрести или продлить патент и страховой полис и другое. Здесь же есть возможность уплатить налоги, страховые взносы и другие платежи через кассы банков и платежные терминалы», — рассказали ГНС.

«Единые окна» налоговых органов работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 без перерыва на обед.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/142014/
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