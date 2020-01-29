Коронавирус срывает выпуск новых iPhone и бьет по экономике Китая

Коронавирус 2019-nCoV, который стал проблемой для Китая, поставил под угрозу не только население страны, но и экономику. Минимум на неделю остановят несколько крупных заводов в Сучжоу, где расположены предприятия Johnson & Johnson, Samsung Electronics, Valeo, BorgWarner, Bosch и другие, включая Foxconn — подрядчика Apple, выпускающего iPhone. Об этом сообщило издание The Financial Times.

По его данным, власти КНР на законодательном уровне закрыли предприятия на срок от одной до двух недель в связи с тем, что Сучжоу находится примерно в 600 километрах от города Ухань, где появился коронавирус.

Чтобы не допустить распространения заболевания, в Китае остановили работу организаций, где ежедневно контактируют тысячи людей.

Как подчеркнули эксперты, остановка завода Foxconn может повлиять на планы Apple, которая в марте 2020 года намерена представить свои новые устройства. Дело в том, что производство iPhone начинается за три-четыре месяца до премьеры, чтобы к моменту старта продаж в мире было достаточно смартфонов.

Ожидалась сборка новых iPhone в конце января, однако сейчас это невозможно из-за закрытия предприятия.

Ожидается, что остановка заводов из-за вспышки инфекции в КНР может сказаться не только на сроках выхода на рынок новой продукции, но и на экономике республики и мира в целом. Жители Китая стали меньше посещать общественные места, включая магазины, а поток туристов в страну практически прекратился, что также окажет влияние на экономическую ситуацию, отметило издание «Популярная механика».