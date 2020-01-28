В Кыргызстане ищут национального оператора системы транзитных перевозок

В Кыргызстане ведется работа по определению национального оператора системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, это необходимо сделать для выполнения распоряжения совета Евразийской экономической комиссии. Кроме того, с участием ЕЭК с учетом использования имеющихся систем отслеживания транзитных перевозок товаров планируется проведение многостороннего эксперимента по мониторингу автомобильных транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб.