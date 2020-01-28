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Экономика

В Кыргызстане ищут национального оператора системы транзитных перевозок

В Кыргызстане ведется работа по определению национального оператора системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, это необходимо сделать для выполнения распоряжения совета Евразийской экономической комиссии. Кроме того, с участием ЕЭК с учетом использования имеющихся систем отслеживания транзитных перевозок товаров планируется проведение многостороннего эксперимента по мониторингу автомобильных транзитных перевозок товаров с использованием навигационных пломб.

«Национального оператора планируется отобрать из юридических лиц Кыргызстана. Желающим принять участие необходимо обратиться в ГТС до 10 февраля 2020 года. По всем вопросам обращаться по телефону +996312510789», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/141877/
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