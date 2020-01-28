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Экономика

Кыргызстан экспортировал в Китай 14 тонн золота в 2019 году

Кыргызстан в прошлом году экспортировал в Китай 14 тонн золота. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщили представители Государственной таможенной службы.

По их данным, 71 процент добытой в стране золотосодержащей руды направляют в КНР.

«В 2018-м экспортировали 19,3 тысячи тонн руды, в 2019-м — 20,3 тысячи тонн. Таможенные сборы в прошлом году составили 4,7 миллиона сомов», — отметили представители ГТС.

Всего в КР выдано 2 тысячи 435 лицензий для работ в горнодобывающей отрасли. Из них 469 — на разведку золота, 104 — на добычу драгоценного металла.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/141830/
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