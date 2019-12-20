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Экономика

В Кыргызстане разработали новую программу госипотеки

В Кыргызстане разработали проект новой программы льготной государственной ипотеки на 2020-2025 годы с учетом опыта реализации прошлой. Об этом сообщило Министерство экономики.

Планируется, что общее финансирование программы составит не менее 12,5 миллиарда сомов. В том числе на финансирование ипотечных кредитов должно пойти 10 миллиардов сомов и 2,5 миллиарда сомов — на строительство жилья экономкласса.

Ожидается, что из бюджета на программу выделят 40 процентов от необходимой суммы, средства доноров составят 50 процентов и доходы от выпуска ипотечных ценных бумаг — 10 процентов.
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