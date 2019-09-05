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Экономика

Процесс завершился. «Чанг Ан Банк» исключен из реестра банков с лицензией

«Инвестиционный Банк «Чанг Ан» исключен из реестра банков, имеющих лицензию. Об этом сообщили в главном финансовом регуляторе Кыргызстана.

По его данным, решение принято в связи с получением лицензии микрофинансовой компании на право осуществления отдельных банковских операций. Кроме того, ОАО сдало лицензию на право осуществления банковских операций в национальной и/или иностранной валюте.

Напомним, что о решении акционеров преобразовать его в микрокредитную компанию стало известно в середине июня. В 2018 году НБ КР принял норму, по которой уставной капитал банков не должен быть ниже 600 миллионов сомов. Для банков, которые не смогут выполнить норматив, регулятор оставил возможность уйти в микрофинансирование. Этим и воспользовались владельцы «Чанг Ан».
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