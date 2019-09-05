В Кыргызстане запретят неидентифицированные электронные кошельки с 2020 года

В Кыргызстане планируется введение запрета на неидентифицированные электронные кошельки с 1 октября 2020 года. Об этом говорится в справке-обосновании к поправкам в положение об электронных деньгах.

Документ вынес на общественное обсуждение Национальный банк страны. Отмечается, что проблемы у одного из крупных операторов платежной системы и несвоевременное устранение сбоя привели к «зависшим» платежам и невозможности осуществления взаиморасчетов с агентами/клиентами/контрагентами. Держатели электронных кошельков не только не могли оплатить счета за коммунальные услуги, интернет, другим поставщикам товаров/услуг, но и обналичить свои средства, находящиеся на счете кошелька.

Для своевременного погашения задолженности перед держателями электронных денег и снижения рисков при возникновении аналогичной ситуации НБ КР и предлагает внести поправки в положение об электронных деньгах.

Они предполагают не только запрет на неидентифицированные кошельки, но и усиление требований по необходимости проведения онлайн-синхронизации по операциям в системе электронных денег.

«Кроме того, необходимо ведение учета количества и объема операций, осуществляемых каждым агентом, и проведение сверки не менее одного раза в день по остаткам в системе электронных денег, которые должны соответствовать объему и сумме в бухгалтерском балансе банка и, соответственно, на банковском счете по учету электронных денег. Если банк не может по каким-либо причинам осуществить погашение выпущенных электронных денег наличным способом, он обязан будет это сделать любым другим способом без взимания дополнительных плат и комиссий. Данные требования позволят минимизировать риски возникновения ситуаций, связанных с несвоевременным осуществлением расчетов», — говорится в документе.