В Министерстве транспорта и дорог рассказали свою версию, как строят дорогу Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду. В ведомстве ответили, сколько на самом деле стоит проект и когда восстановят аллею Раппопорта.

Квалификация и параллельный проект

15,5 метра

7,5 метра

3 метра

25 километров

Участок Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду с нулевого по 104-й километр реконструируют по второй технической категории. Она предусматривает расширение проезжей части дои строительство четырех полос движения. При этом ширина каждой — от 3,53 до. На стесненных участках дороги ширина полосы составитбез разделительной полосы. Кроме того, проект предусматривает строительствотротуаров в населенных пунктах.

Департамент дорожного хозяйства объявил тендер на реконструкцию дороги 17 октября 2015 года. Это сделано во исполнение распоряжения правительства от 13 октября 2015-го. Тендер предусматривал прямое заключение договора с победителем.

В ведомстве напомнили, что заявки подали четыре компании. При этом ОсОО «Грант Старт» в консорциуме с ОсОО «Технотоп», ОсОО «Мостдорстрой» и ОсОО «ЛТ Трейдинг Компани» предложило реализовать проект за 7 миллиардов 328 миллионов 499,7 тысячи сомов.

ОсОО «Сутранспромжилстрой» в консорциуме с ОсОО «Токошев» готово было взяться за реконструкцию за 7 миллиардов 951 миллион 135,2 тысячи сомов. Kocoglu InSaat Sanayi Tarim ve Hayvancilik Ticaret A.S. предложило 6 миллиардов 744 миллиона 934,1 тысячи сомов.

Наименьшую сумму за реализацию проекта предложило ОсОО «Циндаоская корпорация дорог и мостов «Лонг Хай» — 6 миллиардов 803 миллиона 503,4 тысячи сомов.

26 октября 2015 года решили заключить договор с ОсОО «Лонг Хай». Все остальные подрядчики не прошли отбор. Министерство транспорта и дорог

После завершения контрактных переговоров 4 ноября 2015 года с победителем тендера подписан договор на подрядные работы. На следующий день начали строительство. Стоит отметить, что распоряжением правительства изначально поручено вести реконструкцию автодороги с параллельным проектированием.

По рабочему проекту общая сметная стоимость проекта реконструкции дороги Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду составляет 9 миллиардов 202,4 миллиона сомов.

Постоянный технический надзор за работами осуществляет инженер-консультант — ОсОО «Кыргыз Трек Интернешнл». По контракту ему заплатят 30 миллионов сомов.

Что сделали за четыре года

77 километров

54,1 километра

На сегодня по проекту реконструкции автодороги Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду завершены работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия протяженностью— от села Тору-Айгыр до села Корумду. Уложеноасфальта, завершено строительство 16 мостов и 276 водопропускных труб.

С начала строительства выполнено работ на 3 миллиарда 938,4 миллиона сомов. При этом строительство дороги профинансировали на 4 миллиарда 59,4 миллиона сомов. Из них 412 миллионов сомов составляет авансовый платеж.

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«Предусмотренные на 2019 год 350 миллионов сомов уже выделили из республиканского бюджета. На участке от нулевого по 7-й километр начали установку железобетонных труб, расширение дороги на железнодорожных переездах и других искусственных сооружениях. После планируется уложить асфальтобетонное покрытие. Местами уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия протяженностью 2 километра», — рассказали в Минтрансе.

На 11 июля 2019 года из 17 водопропускных труб установлены 14, а из 40 капсул завершены 32.

Потребность в пять раз выше

Выделенных в этом году денег на строительство катастрофически не хватает. Ведь, по подсчетам Минтранса, реальная потребность в средствах составляет 2 миллиарда 50,5 миллиона сомов.

В 2019-м из бюджета на реконструкцию дороги выделили в 5,85 раза денег меньше, чем требуется.

В том числе 499,2 миллиона сомов необходимо для завершения реконструкции объездной автодороги в Балыкчи. Именно на этом участке сейчас активные работы. Его инспектировал недавно премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Кроме того, 1 миллиард 176 миллионов сомов требуется для начала работ с 5-го по 23-й километр дороги, 374,6 миллиона сомов — на дорожную одежду и укладку верхнего слоя асфальта с 81,1-го по 104-й километр дороги.

«В случае финансирования из республиканского бюджета упомянутый объем работ выполнят», — заверили в Минтрансе.

В ведомстве напомнили, что аллею Раппопорта восстановят после окончания реконструкции автодороги.

«Сейчас реконструкция не закончена. Надо построить тротуары и провести прочие работы, а затем высаживать деревья», — заключили в Министерстве транспорта и дорог.