В Министерстве транспорта и дорог рассказали свою версию, как строят дорогу Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду. В ведомстве ответили, сколько на самом деле стоит проект и когда восстановят аллею Раппопорта.
Квалификация и параллельный проектУчасток Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду с нулевого по 104-й километр реконструируют по второй технической категории. Она предусматривает расширение проезжей части до
Департамент дорожного хозяйства объявил тендер на реконструкцию дороги 17 октября 2015 года. Это сделано во исполнение распоряжения правительства от 13 октября 2015-го. Тендер предусматривал прямое заключение договора с победителем.
В ведомстве напомнили, что заявки подали четыре компании. При этом ОсОО «Грант Старт» в консорциуме с ОсОО «Технотоп», ОсОО «Мостдорстрой» и ОсОО «ЛТ Трейдинг Компани» предложило реализовать проект за 7 миллиардов 328 миллионов 499,7 тысячи сомов.
ОсОО «Сутранспромжилстрой» в консорциуме с ОсОО «Токошев» готово было взяться за реконструкцию за 7 миллиардов 951 миллион 135,2 тысячи сомов. Kocoglu InSaat Sanayi Tarim ve Hayvancilik Ticaret A.S. предложило 6 миллиардов 744 миллиона 934,1 тысячи сомов.
Наименьшую сумму за реализацию проекта предложило ОсОО «Циндаоская корпорация дорог и мостов «Лонг Хай» — 6 миллиардов 803 миллиона 503,4 тысячи сомов.
После завершения контрактных переговоров 4 ноября 2015 года с победителем тендера подписан договор на подрядные работы. На следующий день начали строительство. Стоит отметить, что распоряжением правительства изначально поручено вести реконструкцию автодороги с параллельным проектированием.
26 октября 2015 года решили заключить договор с ОсОО «Лонг Хай». Все остальные подрядчики не прошли отбор.Министерство транспорта и дорог
По рабочему проекту общая сметная стоимость проекта реконструкции дороги Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду составляет 9 миллиардов 202,4 миллиона сомов.
Что сделали за четыре годаНа сегодня по проекту реконструкции автодороги Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду завершены работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия протяженностью
С начала строительства выполнено работ на 3 миллиарда 938,4 миллиона сомов. При этом строительство дороги профинансировали на 4 миллиарда 59,4 миллиона сомов. Из них 412 миллионов сомов составляет авансовый платеж.
«Предусмотренные на 2019 год 350 миллионов сомов уже выделили из республиканского бюджета. На участке от нулевого по 7-й километр начали установку железобетонных труб, расширение дороги на железнодорожных переездах и других искусственных сооружениях. После планируется уложить асфальтобетонное покрытие. Местами уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия протяженностью 2 километра», — рассказали в Минтрансе.
На 11 июля 2019 года из 17 водопропускных труб установлены 14, а из 40 капсул завершены 32.
Потребность в пять раз вышеВыделенных в этом году денег на строительство катастрофически не хватает. Ведь, по подсчетам Минтранса, реальная потребность в средствах составляет 2 миллиарда 50,5 миллиона сомов.
В 2019-м из бюджета на реконструкцию дороги выделили в 5,85 раза денег меньше, чем требуется.
В том числе 499,2 миллиона сомов необходимо для завершения реконструкции объездной автодороги в Балыкчи. Именно на этом участке сейчас активные работы. Его инспектировал недавно премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Кроме того, 1 миллиард 176 миллионов сомов требуется для начала работ с 5-го по 23-й километр дороги, 374,6 миллиона сомов — на дорожную одежду и укладку верхнего слоя асфальта с 81,1-го по 104-й километр дороги.
«В случае финансирования из республиканского бюджета упомянутый объем работ выполнят», — заверили в Минтрансе.
В ведомстве напомнили, что аллею Раппопорта восстановят после окончания реконструкции автодороги.
«Сейчас реконструкция не закончена. Надо построить тротуары и провести прочие работы, а затем высаживать деревья», — заключили в Министерстве транспорта и дорог.