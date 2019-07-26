23:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Ущерб от финансовых преступлений в Кыргызстане составил 4,3 миллиарда сомов

За шесть месяцев 2019 года зарегистрировали 1 тысячу 495 досудебных производств, ущерб по которым составил 4 миллиарда 399,9 миллиона сомов. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в бюджет возместили 2 миллиарда 826,2 миллиона сомов. В том числе через региональные отделения казначейства — 1 миллиард 798,2 миллиона, а на Единый депозитный счет —362 миллиона сомов.

С момента открытия Единого депозитного счета ГСБЭП перечислила на него 738 миллионов 441 тысячу 12 сомов.

В Финполе отметили, что в 2017-м выявлено 1,6 тысячи фактов финансовых нарушений на 4,2 миллиарда сомов. По ним возмещено 2,3 миллиарда. В 2018 году выявили 1 тысячу 568 фактов финансовых правонарушений на 6,2 миллиарда сомов, возместив 4,3 миллиарда.
Ссылка:
просмотров: 637
Версия для печати
Материалы по теме
В «Кыргыз темир жолу» выявили многомиллионные финансовые нарушения
В Минобразования выявили финансовые нарушения на 21,4 миллиона сомов
С начала года в Кыргызстане зарегистрировали 4,7 тысячи налоговых нарушений
Национализированный отель «Каприз» находится в критическом состоянии
В Кара-Балте выявлены финансовые нарушения на 6,3 миллиона сомов
В Панфиловском районе выявили финансовые нарушения на 1,6 миллиона сомов
В Балыкчи в войсковой части Генштаба незаконно завышали зарплату
Счетная палата выявила нарушения законодательства о госзакупках в ОАО «Учкун»
В АРИС выявили необоснованные выплаты на 6,4 миллиона сомов
В Госагентстве охраны окружающей среды выявили нарушения на 15,3 миллиона сомов
Популярные новости
Серый импорт. В&nbsp;таможне Кыргызстана считают, что проблемы в&nbsp;Казахстане Серый импорт. В таможне Кыргызстана считают, что проблемы в Казахстане
Дорога Балыкчи&nbsp;&mdash; Корумду. Уголовные дела, отсутствие денег и&nbsp;затягивание проекта Дорога Балыкчи — Корумду. Уголовные дела, отсутствие денег и затягивание проекта
Запретить ввоз нефтепродуктов автотранспортом намерены в&nbsp;Кыргызстане Запретить ввоз нефтепродуктов автотранспортом намерены в Кыргызстане
Исторический максимум: на&nbsp;геологоразведку Кумтора потратят $17,5 миллиона Исторический максимум: на геологоразведку Кумтора потратят $17,5 миллиона
Бизнес
Добавьте ярких красок в&nbsp;лето вместе с&nbsp;MegaCom! Добавьте ярких красок в лето вместе с MegaCom!
MegaCom запустил собственный канал в&nbsp;Telegram MegaCom запустил собственный канал в Telegram
Экономия времени и&nbsp;комфорт. &laquo;Бай Тушум&raquo; запустил систему переводов по&nbsp;QR-коду Экономия времени и комфорт. «Бай Тушум» запустил систему переводов по QR-коду
Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G&nbsp;LTE-сети от&nbsp;О! Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G LTE-сети от О!