Проблемный банк, госдолг, бедность. Какие рекомендации дал МВФ Кыргызстану

Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил консультации 2019 года с Кыргызстаном. Эксперты дали прогноз по развитию экономики страны и рекомендации правительству и Национальному банку. Среди прочего рекомендовано контролировать государственный долг и поскорее передать «Росинбанк» государству.

Экономика стабильна…

В МВФ отмечают, что в 2018-м в экономике наблюдался умеренный рост на уровне 3,5 процента, что обусловлено благоприятной региональной средой. Уровень базовой инфляции снизился, а снижение цен на продукты питания привело к росту общей инфляции до 1,5 процента в среднем. Дефицит текущего счета платежного баланса уменьшился до 8,7 процента ВВП.

При этом валовые официальные валютные резервы сократились до должного уровня, эквивалентного четырем месяцам импорта товаров и услуг.

Дефицит государственного бюджета, по подсчетам МВФ, в прошлом году сократился до 1,3 процента ВВП. Главным образом это произошло из-за того, что расходы на инвестиции, товары и услуги были ниже запланированных.

«Хотя Нацбанк и ослабил денежно-кредитную политику, ему удалось достичь прогресса в сокращении избыточной ликвидности и долларизации. Устойчивость банковского сектора улучшилась, однако НБ КР сделал необычный шаг по приобретению банка, испытывающего финансовые затруднения», – говорится в заявлении МВФ.

Эксперты ожидают, что в этом году рост экономики республики будет умеренно увеличиваться благодаря производству золота и фискальной экспансии и достигнет уровня 4 процентов в среднесрочной перспективе. Тем не менее риски снижаются в основном из-за влияния торговой напряженности на региональную экономическую среду.

…но уязвима для внешних шоков

«Исполнительные директора с одобрением восприняли улучшение макроэкономических и финансовых условий, но отметили, что экономика все еще остается уязвимой для внешних шоков и наблюдается снижение рисков. Поэтому нужны постоянная макроэкономическая политика, ориентированная на стабильность, а также дальнейшая реформа для создания необходимых буферов и обеспечения ускоренного всеобъемлющего роста», – подчеркнули в МВФ.

По прогнозам МВФ, в 2019 году ВВП Кыргызстана вырастет на 3,8 процента, но уже в 2020-м рост экономики замедлится до 3,4 процента.

Без учета Кумтора экономика в этом году вырастет на 3,7 процента, а в следующем – на 3,6 процента. Цены в 2019-м вырастут на 2,2 процента. А в 2020 году инфляция ожидается выше роста ВВП и составит 4,9 процента.

При этом в МВФ считают целесообразной умеренную политику расширения бюджетных расходов, что содержится в бюджете на этот год. Специалисты фонда поясняют, что, учитывая отрицательный разрыв в объеме производства и более жесткую, чем ожидалось, налогово-бюджетную позицию в 2018-м, увеличение дефицита может быть полезным без угрозы долгосрочной устойчивости. Но для создания соответствующих бюджетных резервов фискальный дефицит должен оставаться ниже 2,5 процента ВВП с 2020 года и в последующий период, что позволит стабилизировать государственный долг.

В МВФ призвали сократить налоговые льготы, высокий уровень заработной платы в госсекторе и субсидии энергосектору, а также усилить управление госфинансами.

В организации еще раз подчеркнули, что правительству при подсчете дефицита госбюджета следует учитывать перекредитование убыточных государственных предприятий.

«Росинбанк» и конфликт интересов

Кроме того, исполнительные директора МВФ посчитали целесообразной позицию в области денежно-кредитной политики. Однако увидели преимущество в большей гибкости обменного курса. Они приветствовали шаги, предпринятые для продвижения к целевому регулированию инфляции, включая сокращение избыточной ликвидности, долларизацию и расширение коридора процентных ставок.

Чтобы позволить экономике адаптироваться к шокам, Национальному банку рекомендовано поддерживать двустороннюю гибкость обменного курса и ограничить интервенции, применяя их исключительно для сглаживания чрезмерных колебаний. МВФ

Директора отметили важность осуществления надзора, основанного на оценке риска, и укрепления системы принятия антикризисных мер в отношении банков. Но при этом настоятельно призвали Нацбанк как можно скорее передать недавно приобретенный проблемный банк государству. Это нужно, чтобы устранить конфликт интересов, защитить баланс центрального банка и позволить ему лучше сосредоточиться на разработке и реализации денежно-кредитной политики и банковского надзора.

Эксперты МВФ подчеркнули проблему поддержания корреспондентских банковских отношений и поддержали призыв к активной роли фонда в оказании помощи его членам в решении вопросов, связанных с их аннулированием.

Курс на сокращение бедности

Что касается работы правительства, то в МВФ обратили внимание на важность структурных реформ для увеличения доходов и сокращения бедности. Реформа должна быть направлена на ускорение развития финансового сектора, реструктуризацию энергетического сектора и улучшение управления.

Постепенное повышение тарифов для населения с денежными переводами в качестве компенсации бедным слоям населения необходимо для увеличения мощности и раскрытия потенциала энергетического сектора. МВФ

«Укрепление налогово-бюджетной базы, усиление надзора за финансовым сектором, дальнейшее укрепление верховенства закона должны помочь улучшить управление и уменьшить уязвимость к коррупции. Ожидается, что следующая консультация с Кыргызстаном состоится, как обычно, через 12 месяцев», – заключили в МВФ.