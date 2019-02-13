Счетная палата выявила в айыльных округах нарушения на 32,4 миллиона сомов

В бюджетных учреждениях и айыльных округах Узгенского, Сузакского, Токтогульского и Чаткальского районов выявили финансовые нарушения на 32,4 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты Кыргызстана.

По ее данным, подразделения СП КР провели аудит составления и исполнения бюджетов айыльных округов.

Анализ показывает повторяющиеся из года в год и схожие по характеру нарушения финансовой дисциплины.

Установлены такие нарушения, как недостача денежных средств и товарно-материальных ценностей, необоснованная выплата зарплаты, необоснованное списание товарно-материальных ценностей, переплата командировочных расходов, завышение стоимости строительно-монтажных работ, нецелевое использование государственных средств, сокрытые дебиторская и завышенная кредиторская задолженности.

В ходе аудитов бюджетных учреждений и айыльных округов Узгенского района за 2016-2017 годы установлены финансовые нарушения на 22 миллиона сомов. В том числе нецелевое использование государственных средств на 17,8 миллиона сомов, сокрытая дебиторская и завышенная кредиторская задолженности на 1,7 миллиона сомов, завышение объемов и стоимости строительно-монтажных работ на 1,7 миллиона сомов.

Из общей суммы нарушений восстановлению подлежат 21,9 миллиона сомов. В ходе аудита возмещено 3 миллиона сомов.

Кроме того, выявлены потери бюджета на 1,9 миллиона сомов, состоящие из сверхнормативных потреблений электроэнергии и ГСМ, необоснованных выплат заработной платы и других нарушений.

В Чаткальском районе нашли нарушения на 7,5 миллиона. В том числе установлены факты завышения объемов и стоимости строительно-монтажных работ на 6,4 миллиона сомов, нецелевое использование государственных средств на 0,6 миллиона сомов. Вся сумма финансовых нарушений подлежит возмещению, в ходе аудита восстановлено 5,7 миллиона сомов.

Потери бюджета составили 4,5 миллиона сомов, состоящие из сверхнормативных потреблений электроэнергии и ГСМ, необоснованных выплат зарплаты и других нарушений.

В Токтогульском районе за 2016-2017 годы выявили финансовые нарушения на 1,9 миллиона сомов. Из них крупные нарушения составили 0,8 миллиона сомов. Например, установлено завышение объемов и стоимости строительно-монтажных работ, нецелевое использование госсредств, сокрытая дебиторская и завышенная кредиторская задолженности.

В ходе аудита из подлежащих восстановлению 1,8 миллиона сомов возмещено 0,5 миллиона сомов. Выявлены потери бюджета на 1,5 миллиона сомов, включающие сверхнормативные потребления электроэнергии и ГСМ, необоснованные выплаты заработной платы и другие нарушения.

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В Сузакском районе нашли финансовые нарушения на 1 миллион сомов, которые состоят из необоснованных выплат зарплаты, списания товарно-материальных ценностей и денежных средств, переплаты командировочных расходов, нецелевого использования госсредств, дополнительно начисленных доходов в бюджет и Социальный фонд. Из общей суммы финансовых нарушений восстановлению подлежат 0,9 миллиона сомов, в ходе аудита возмещено 0,7 миллиона сомов.

Потери бюджета в виде сверхнормативного потребления электроэнергии и ГСМ и необоснованных выплат заработной платы составили 1,7 миллиона сомов.