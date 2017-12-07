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Бизнес

Купи смартфон в O!Store и получи скидку на аксессуары — 50 процентов!

Сеть фирменных магазинов O!Store объявляет о начале новой акции: «Купи любой смартфон в магазине O!Store и получи скидку 50 процентов на аксессуары». Акция стартует уже сегодня. При покупке любого смартфона в магазинах O!Store вы получаете скидку 50 процентов на защитное стекло или чехол к нему.

Если вы еще не определились с новогодним подарком для своих близких, то покупка смартфона в одном из фирменных магазинов O!Store будет одним из лучших вариантов презента.

В сети магазинов О!Store, которая насчитывает уже несколько десятков магазинов по всей стране, огромный выбор смартфонов разных марок, которые можно приобрести в кредит, а вдобавок получить скидку до 50 процентов на тариф популярной линейки «Переходи на О! + TV».

«Как правило, многие сразу же покупают для нового смартфона защитное стекло и чехол, чтобы защитить его от сколов и царапин. Наша специальная акция как раз для того, чтобы помочь покупателям на месте укомплектовать устройство всеми необходимыми аксессуарами. Не нужно ходить и искать их дополнительно, можно выгодно купить все у нас в O!Store», — отмечает коммерческий директор мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Для тех, кому в холодную погоду или в снег не очень хочется выходить из дома, работает сайт www.ostore.kg, куда можно зайти в любое время суток и заказать новый смартфон с доставкой.

Подробная информация об акции — на сайте ostore.kg.

В O!Store вас всегда ждут приятные бонусы и скидки!
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