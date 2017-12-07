Сегодня абоненты MegaCom получили возможность совершать платежи и переводы с электронного кошелька со своего смартфона.

Новый сервис MegaPay позволит с легкостью оплачивать огромное количество услуг.

прозрачное и безопасное использование финансов;

быстрая и удобная оплата свыше 70 услуг с вашего электронного кошелька;

круглосуточное функционирование сервиса.

Электронный кошелек MegaPay — это:

Положить деньги на электронный кошелек от MegaCom можно с любой точки пополнения баланса и затем использовать его как основной способ оплаты. MegaPay доступен для всех абонентов мобильного оператора с предоплатной системой расчета.

«У абонентов MegaCom появился еще один способ быстрого осуществления платежей. MegaPay — очень простой и понятный сервис, позволяющий пополнять баланс телефона или оплачивать услуги в любом месте и в любое время.

Новое приложение защищено и полностью исключает несанкционированный доступ.

Все, что будет нужно абоненту для комфортных коммуникаций — как для общения, так и для финансовых действий, — это смартфон», — отметил коммерческий директор компании MegaCom Нурбек Ишекеев.

Интерфейс онлайн-сервиса понравится как опытным пользователям, так и тем, кто впервые сталкивается с приложениями такого рода. Высокопрофессиональные разработчики приложили все усилия для создания максимально удобной навигации MegaPay. Для входа в приложение используются логин — номер телефона в формате 055Ахххххх, 4-значный числовой пароль, полученный по SMS при подключении и прохождении регистрации.

Чтобы воспользоваться комфортным платежным инструментом, необходимо установить на свой гаджет приложение MegaPay, доступное для Android в Play Market, или же посетить официальный сайт с веб-версией сервиса.

MegaPay — плати легко!