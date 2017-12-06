4G LTE от MegaCom запущен в 19 селах Чуйской области

MegaCom продолжает развитие сети 4G LTE по всей республике, приобщая к технологиям связи четвертого поколения жителей сельских районов. За прошедший месяц ведущий сотовый оператор подключил к скоростному мобильному Интернету жителей одной из самых больших областей Кыргызстана.

Чуйская область: с. Дмитриевка, с. Маловодное, с. Калдык, с. Вознесеновка, с. Эфиронос, с. Кен-Булун, с. Чолпон, с. Арал, с. Восточное, с. Железнодорожное, с. Искра, с. Кара-Дебе, с. Сайлык, с. Джайылма, с. Ровное, с. Чалдыбар, с. Чолок-Арык, с. Мирное, с. Северное.

Компания не забывает и об усовершенствовании уже установленных базовых станций. В значительной степени был улучшен сигнал в городе Баткене. Высокоскоростным мобильным Интернетом в сети 4G пользуются и абоненты в селе Ивановка Чуйской области.

При подключении к 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваш мобильный телефон и SIM-карта поддерживают стандарт LTE. Наберите бесплатную команду *460. Если система ответит: «Замените SIM-карту», — то обратитесь в ближайший центр продаж и обслуживания или фирменный салон компании, где вашу старую SIM-карту обменяют на новую стандарта 4G LTE абсолютно бесплатно.