Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года

Если ваш смартфон не поддерживает NFC, не беда! MegaPay продолжает дарить бесплатные NFC-стикеры до 31 декабря 2025 года, чтобы каждый мог наслаждаться современными бесконтактными платежами легко и удобно.
Что такое NFC-стикер?
Это маленькое устройство с большими возможностями: просто прикрепите его к телефону и оплачивайте покупки одним касанием. Работает даже на смартфонах без встроенного NFC!
Почему стоит успеть за своим стикером:
— Совершенно бесплатно — ноль затрат, максимум удобства.
— Молниеносная оплата — просто поднесите к терминалу.
— Высокая защита данных — безопасность как у банковской карты.
— Универсальность — подходит для любых моделей телефонов.
Кто может получить?
Пользователи приложения MegaPay, у которых:
— оформлена виртуальная карта «MEGA ЭЛКАРТ» от ОАО «Айыл Банк»;
— смартфон на iOS или Android без встроенного NFC.
Обратите внимание: один бесплатный стикер — на один ИНН. Повторная выдача не предусмотрена.
Получить NFC-стикер можно в следующих центрах продаж и обслуживания MEGA:
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проспект Чуй, 155, «ЦУМ-Айчурек», бутик В17;
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улица Юнусалиева, 177/2, ТЦ Beta Stores — 2;
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проспект Чингиза Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, 0-й этаж;
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улица Суюмбаева, 123, головной офис MEGA;
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улица Киевская, 148, «Бишкек Парк», 0-й этаж;
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улица Горького, 27/1, Vefa Center, 1-й этаж, бутик № 20;
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улица Ибраимова, 115, «Дордой Плаза»;
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улица Юнусалиева, 185/1;
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город Ош, проспект Масалиева, 2 (ориентир — памятник Каныкей);
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город Джалал-Абад, проспект Т.Байзакова, 57.
Количество стикеров ограничено!
Не упустите шанс сделать ваш смартфон еще «умнее» — с MegaPay!