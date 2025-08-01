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Бизнес

Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года

Если ваш смартфон не поддерживает NFC, не беда! MegaPay продолжает дарить бесплатные NFC-стикеры до 31 декабря 2025 года, чтобы каждый мог наслаждаться современными бесконтактными платежами легко и удобно.

Что такое NFC-стикер?

Это маленькое устройство с большими возможностями: просто прикрепите его к телефону и оплачивайте покупки одним касанием. Работает даже на смартфонах без встроенного NFC!

Почему стоит успеть за своим стикером:

— Совершенно бесплатно — ноль затрат, максимум удобства.
— Молниеносная оплата — просто поднесите к терминалу.
— Высокая защита данных — безопасность как у банковской карты.
— Универсальность — подходит для любых моделей телефонов.

Кто может получить?

Пользователи приложения MegaPay, у которых:

— оформлена виртуальная карта «MEGA ЭЛКАРТ» от ОАО «Айыл Банк»;
— смартфон на iOS или Android без встроенного NFC.

Обратите внимание: один бесплатный стикер — на один ИНН. Повторная выдача не предусмотрена.

Получить NFC-стикер можно в следующих центрах продаж и обслуживания MEGA:

  • проспект Чуй, 155, «ЦУМ-Айчурек», бутик В17;

  • улица Юнусалиева, 177/2, ТЦ Beta Stores — 2;

  • проспект Чингиза Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, 0-й этаж;

  • улица Суюмбаева, 123, головной офис MEGA;

  • улица Киевская, 148, «Бишкек Парк», 0-й этаж;

  • улица Горького, 27/1, Vefa Center, 1-й этаж, бутик № 20;

  • улица Ибраимова, 115, «Дордой Плаза»;

  • улица Юнусалиева, 185/1;

  • город Ош, проспект Масалиева, 2 (ориентир — памятник Каныкей);

  • город Джалал-Абад, проспект Т.Байзакова, 57.

Количество стикеров ограничено!

Не упустите шанс сделать ваш смартфон еще «умнее» — с MegaPay!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/338182/
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