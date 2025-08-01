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Бизнес

На связи 27 лет: Beeline дарит подарки в свой день рождения

От самого первого звонка в GSM-сети Кыргызстана до супербыстрого 4G-интернета и передовых технологий — сотовый оператор Beeline постоянно подтверждает, что возможно все. И это не предел.

В первый день августа Beeline Кыргызстан отмечает свое 27-летие. За эти годы в компании появилось немало добрых традиций. Одна из них — делиться праздничным настроением и приятными сюрпризами.

В честь своего дня рождения Beeline дарит каждому абоненту 2 ГБ интернета и 30 минут для звонков на номера «Билайн Россия» и «Beeline Казахстан». Подарок можно получить один раз 1 августа через команду *2300# или в приложении «Мой Beeline». Срок действия пакета — 24 часа с момента активации.

Это отличный повод позвонить дорогим людям, которые сейчас далеко, поделиться теплом, приятно провести время за душевным общением или просмотром любимого контента.

«Ровно 27 лет назад мы совершили свой первый звонок, и с тех пор с большой радостью и гордостью выполняем свою миссию — соединять людей несмотря на расстояния, обеспечивать надежную связь и открывать безграничные возможности, — отметил генеральный директор Beeline Кыргызстан Андрей Пятахин. — В такую дату нас переполняют самые светлые чувства и, прежде всего, — огромная благодарность нашим клиентам, партнерам, коллегам и всем кыргызстанцам. Спасибо за доверие, за обратную связь, за мотивацию становиться лучше!

Вместе мы прошли яркий и увлекательный путь — и это только начало. Впереди еще больше открытий, возможностей и достижений. Оставайтесь с нами и будьте на связи!»

Это возможно. Это Beeline.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/338140/
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